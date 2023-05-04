Центральний банк США встановив рекорд з 16 років та поділився важливим сигналом

Федеральна резервна система США на останньому засідання знову підвищила базову ставку, встановивши багаторічний рекорд. Про подальші плани регулятора – далі у тексті.

У 2022 році ставка у США була майже на нульовому рівні. У зв'язку з потужною інфляцією Федеральний резерв почав раз за разом підвищувати цей індикатор, аби змінити ситуацію.

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Актуальні дані та останні зміни

Після травневого засідання центральний банк підвищив ставку до 5% – 5,25%. Це піковий рівень з 2007 року. У рамках голосування це рішення підтримали одностайно.

Попри те, що вже понад рік Федеральна резервна система проводить агресивну монетарну політику, інфляція ще досить далеко від бажаного цільового показника на рівні 2%. Згідно з даними порталу YCharts, інфляція у першій економіці світу у березні впала до 4,98% з 6,04% у лютому. Максимальний рівень інфляції у США зафіксували у червні минулого року. Тоді цей показник перетнув позначку у 9% річних.

Нагадаємо! У 2022 році найбільше виграв американський долар від агресивної монетарної політики Федерального резерву. Валюта навіть досягнула пікового значення за 20 років.

Важливий сигнал від Федерального резерву

Водночас глава центрального банку Джером Павелл натякнув, що це цілком може бути останнє підняття ставки перед тим, як регулятор поставить на паузу агресивну монетарну кампанію. Наступного разу це питання планують обговорити уже в червні.

У Федеральній комісії з відкритих ринків наголошують, що фахівці будуть ретельно стежити змінами та новою інформацією, а також оцінювати ймовірні наслідки для монетарної політики. Якщо порівнювати це із заявою у березні 2023 року, то вони не повторили слова про доцільність додаткового посилення ставки у майбутньому.