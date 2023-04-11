Біткойн перетнув важливий психологічний рівень

Біткойн, який на сьогодні є найвідомішою цифровою монетою у світі, стрімко зростає в ціні, перетнувши важливу психологічну позначку. Про останні зміни на ринку – читайте далі.

Найменше за останні 24 години біткойн коштував 28 186 доларів за монету. Натомість максимально цифрова валюта зростала в ціні до 30 403 доларів.

Варте уваги Як сформувати інвестиційний портфель зі стабільним доходом: поради від експерта

Біткойн та інші цифрові монети зростають в ціні

Біткойн вперше з 10 червня 2022 року перетнув важливу позначку – 30 тисяч доларів. Загалом за день криптовалюта подорожчала приблизно на 7%, а за тиждень – 9%. Біткойн не єдина монета на ринку, яка демонструє позитивну динаміку. Друга за популярністю криптовалюта у світі – Ethereum – з початку торгів виросла в ціні на 4% до 1900 доларів за монету.

За даними MarketWatch, аналітики зазначають, що поштовхом для подорожчання біткойна можуть стати нові дані щодо Індексу споживчих цін у США за березень 2023 року. Звіт планують оприлюднити у середу, 12 квітня.

До теми! За даними CoinMarketCap, загальна капіталізація ринку криптовалют наразі становить 1,24 трильйона доларів. За останні 24 години цей показник зріс на 4,14%.

На момент створення цього матеріалу, вартість цифрової монети коливається на рівні 30 100 доларів за штуку. Тоді як її ринкова капіталізація становить 581,9 мільярда доларів, згідно з даними CoinDesk.

Історичний максимум монети зафіксували у листопаді 2021 року. Йдеться про ціну на рівні майже 69 тисяч доларів. Додамо актуальні дані про динаміку інших цифрових монет на ринку: