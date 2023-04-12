МВФ назвав країну G7 з найслабшою економікою

Міжнародний валютний фонд оцінив динаміку економік країн G7. Крім того, експерти виділили державу, яка має всі шанси зафіксувати найгірші економічні показники. Більше про це – далі у тексті.

Згідно з даними Міжнародного валютного фонду, йдеться про Велику Британію, яка на шляху до найгірших економічних показників з усіх країн G7. Також фахівці попередили про нові потрясіння у глобальній фінансовій системі.

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Прогноз від МВФ для Великої Британії

Очікують, що британське виробництво, за підсумками року, впаде на 0,3%. Натомість у 2024 році цей показник, за прогноз економістів МВФ, має відновитися та зросте на 1%. Таким чином, країна зрівняється з Японією та лише трішки випередить Італію.

Це найгірший результат серед держав "Великої Сімки". Крім Британії негативну економічну динаміку, найімовірніше, зафіксує Німеччина. Водночас багато країн, які не входять до G7, навпаки, демонструють зростання. Це стосується також економік, які розвиваються.

Що таке G7 Це міжнародна група, до якої входить сім найбільш економічно розвинених країн. Йдеться про США, Німеччину, Японію, Канаду, Велику Британію, Францію та Італію. Глави цих держав регулярно проводять зустрічі задля обговорення спільних економічних проблем. G7 заснували у 1975 році.

Економісти виділяють кілька причин, які призвели до таких результатів. Серед них такі:

Наслідки Brexit – у 2016 році жителі Великої Британії підтримали на референдумі питання про вихід з Європейського союзу. Остаточно країна покинула блок 1 лютого 2020 року . Це рішення уже роками впливає на економічну динаміку Британії;

у жителі Великої Британії підтримали на референдумі питання про вихід з Європейського союзу. Остаточно країна покинула блок . Це рішення уже роками впливає на економічну динаміку Британії; Неефективні рішення щодо економіки урядом під керівництвом Ліз Трасс. Політикиня затрималася на посаді всього 45 днів . Це рекордно короткий період для країни;

Політикиня затрималася на посаді всього . Це рекордно короткий період для країни; Недостатні обсяги інвестицій в інфраструктуру.

Глобальний прогноз від МВФ

Міжнародний валютний фонд оприлюднив також глобальний економічний прогноз на 2023 рік, зменшивши очікування щодо економічного зростання. Згідно з оцінками експертів, стійка та висока інфляція та збої у фінансовому секторі можуть призвести до скорочення виробництва до рівня близького за умов рецесії.

Важливо! Аналітики очікують, що світовий ВВП цього року зросте на 2,8%, у 2024 році – на 3%. Для прикладу, за підсумками 2022 року цей показник становив 3,4%.

До факторів ризику фахівці також відносять ескалацію повномасштабної війни Росії проти України та невдачі Китаю у контексті відновлення після політики нульової терпимості до коронавірусу. Нагадаємо, що Китай – це другу економіка світу, яку випереджають лише США.