Лідер криптоіндустрії робить акцент на довірі, безпеці та свободі: головні цілі

Для криптоіндустрії настав переломний момент, зокрема це стосується простору цифрових активів. У зв'язку з цим найбільша у світі криптобіржа Binance ухвалила важливе рішення для сектору.

Для майбутньої всієї галузі вкрай важливе значення буде мати відновлення довіри користувачів та регуляторів. Тим паче цей сектор все ще перебуває на початковій стадії розвитку.

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Важливе рішення від Binance

Компанія Binance вирішила створити актуальну та дієву основу для централізованих бірж криптовалют, покликану сприяти зміцненню суспільної довіри до криптоекосистеми. Ще одна мета – намір стати прикладом. Додають, що цифрові активи мають значний потенціал для досягнення таких цілей:

Сприяння фінансовій свободі та покращення життя людей, з використанням більш справедливої, прозорої та ефективної моделі передачі інформації та цінностей онлайн.

Річ у тому, що ця індустрія лише починати зароджуватися, тому усі дії мають бути вкрай обережними. По-перше, все більше людей починають цікавитися інноваційним простором, довіряючи свої кошти. Тим паче суттєві обвали та кризові моменти у криптоекосистемі, які фіксували протягом 2022 року, знову вивели на перший план надзвичайну важливість довіри та безпеки.

Фактор довіри

Також на ситуацію в криптоіндустрії впливатиме захист даних користувачів. Основна відповідальність за цей аспект лягає на постачальників відповідних послуг. Виділяють кілька важливих факторів:

Активи клієнтів мають використовувати лише у спосіб, який клієнти явно дозволили;

Біржі повинні дозволяти користувачам вирішувати, де і як зберігати свої цифрові активи;

Внесення та зняття коштів на біржі та з біржі мають бути простими, прозорими, економічно ефективними й безперебійними процесами;

процесами; Прозорість коштів користувачів;

Рішення для зберігання, які використовують біржі, мають відповідати найвищим стандартам безпеки, щоб активи користувачів завжди залишалися в безпеці від зловмисників.

Це важливий фундамент для довіри до індустрії. Криптобіржа Binance, яка є лідером ринку на сьогодні, виступає за підтримку вище згаданих принципів. Зокрема, компанія гарантує активи користувачів резервами у співвідношенні 1:1, не використовує їх в несанкціонованих цілях, виступає за найвищі стандарти безпеки для їх інфраструктури безпеки цифрового гаманця, а також реалізувала низку кроків для збільшення рівня прозорості коштів клієнтів.