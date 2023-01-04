Ціни на газ у Європі обвалилися до рівня, який був до початку війни Росії проти України

Ціни на нафту, які у 2022 році суттєво зросли через повномасштабну війну Росії в Україні, повернулися до важливого рівня. Більше про останні зміни на ринку – читайте далі на Фінанси24.

У середу, 4 січня, ціни на газ у Європі впали до 750 доларів за 1000 кубічних метрів. Востаннє така динаміка на ринку була аж 18 лютого 2022 року, тобто за кілька дві до початку повномасштабної військової агресії Росії проти України.

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Важливі зміни на ринку газу у Європі

Загалом з початку дня газ подешевшав на понад 3%, за даними торгів у Лондоні. Водночас лютневі ф'ючерси на газ у хабі TTF впали до 733 доларів за 1000 кубометрів або до 67 євро за мегават-годину, повідомляє портал 24happenings​.

Раніше видання Bloomberg з посиланням дослідження аналітичної компанії Cornwall Insight повідомляло, що спроби компенсувати дефіцит газу не вплинуть на зниження цін на блакитне паливо вЄвропі. Додають, що вартість сировини залишиться високою до кінця поточного десятиліття.

У The New York Times повідомляють, що це феноменальний поворот на ринку. Річ у тому, що всього кілька місяців тому, Росія зменшила та врешті-решт зупинила більшість експорту сировини до Європи. На той момент, на ринку остерігалися, що континент протягом зими зафіксує серйозний дефіцит газу. У результаті ціни на блакитне паливо у серпні злетіли до 340 євро за мегават-годину, що в 5 разів вище поточної вартості.

Ці побоювання великою мірою зникли, попри те, що раніше Росія забезпечувала приблизно 40% постачання газу для Європи, який використовували для різних цілей, а саме опалення будинків, потреб бізнесів тощо.

Додамо, що у ЄС наприкінці грудня 2022 року узгодили цінову стелю на газ на рівні 180 євро за мегават-годину. Європейські чиновники мають на меті з використанням цього механізму запобігти екстремальним коливанням цін. Ця норма почне діяти 15 лютого 2023 року.

Нагадаємо, що Німеччина повідомила, що з 1 січня 2023 року більше не буде купувати російську нафту по трубопроводу. До цього країна відмовилася від імпорту газу та вугілля з держави-агресорки.