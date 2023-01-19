Біткойн зафіксував серйозні втрати: за 2 години до цього монета злетіла до максимуму за 4 місяці

На ринку зафіксували різкі коливання вартості біткойна. Нагадаємо, що це найвідоміша та найдорожча цифрова монета сучасності. Про останні зміни – читайте на Фінанси24.

Всього за півтори години вартість біткойна впала більше, ніж на 1000 доларів. Цікаво, що це сталося всього за дві години після того, як цифрова монета перетнула важливу психологічну позначку.

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Різкі коливання вартості біткойна на ринку

Йдеться про ціну на рівні 21 550 доларів США за біткойн. Для криптовалюти це найкращий результат за останні 4 місяці. Аналітики уже прокоментували різкі зміни на ринку. На момент створення цього матеріалу, курс біткойна зупинився на рівні 20 720 доларів. Водночас ринкова капіталізація монети становить 399,80 мільярда доларів, згідно з CoinDesk.

У першій половині січня 2023 року біткойн подорожчав на 28% , продемонструвавши один із найкращих результатів для флагмана ринку з 2020 року.

Деякі експерти вважають, що стрімке знецінення могли спровокувати заяви американських регуляторів. У Міністерстві юстиції США повідомили про посилення контролю над сектором цифрових активів, а президент Федеральної резервної системи США Джим Буллард закликав центробанк підняти базову ставку на 50 пунктів у лютому 2023 року, пише CNBC.

Також важливу роль для ринку цифрових валют відіграла ситуація з криптовалютним брокером Genesis Global Capital. Нагадаємо, що компанія планує оголосити про банкрутство. Згідно з прогнозами, колапс цієї фірми може посилити ведмежий вплив на увесь ринок. Інвестори-ведмеді починають діяти під час кризових періодів та падіння вартості активів.

Динаміка інших валют

Більшість цифрових монет також демонструють негативну динаміку на ринку. Для прикладу, ціна Ethereum наразі коливається на рівні 1522 доларів за монету. За останні 24 години вона подешевшала на 3,58%.

Ще одна відома криптовалюта впала в ціні за добу на 6,96% до 21,05 долара США. Йдеться про Solana. Аналогічну динаміку демонструє Dogecoin. Вартість монети втратила 6,57% до 0,08081322 долара, згідно з даними CoinDesk.