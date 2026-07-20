Одна з країн Африки замахнулася на рекорд: усе завдяки старим свердловинам

Нігерія не відмовляється від своєї амбітної мети подвоїти обсяги видобутку "чорного золота" до кінця десятиліття, сягнувши рекордних показників у виробництві. Зокрема, цьому мають посприяти кроки влади, спрямовані на активізацію інвестицій.

Як розвивається нафтовий сектор країни

Відповідну заяву зробили в держрегуляторі, передає Bloomberg у понеділок, 20 липня. Посадовці навіть озвучили конкретну цифру.

Національна мета полягає в тому, щоб до 2030 року досягти рівня в 3 мільйони барелів – я вірю, що ми зможемо це зробити,

– сказала голова комісії з регулювання видобутку.

Для цього в Нігерії пришвидшують процедури видачі дозволів і процеси продажу активів, а також запроваджують низку податкових пільг та інших стимулів для інвесторів. Додаткового імпульсу цим планам надали й останні новини від компаній:

американська корпорація Exxon оголосила, що розпочне видобуток на родовищі потужністю 40 тисяч барелів на добу;

а місцева Renaissance Africa Energy повідомила про відкриття нового нафтового покладу.



Видобуток нафти в Нігерії / Скриншот з сайту Bloomberg

Видобуток нафти в Нігерії вже демонструє стабільне зростання: у червні середньодобовий показник сягнув 1,56 мільйона барелів, що стало найкращим результатом для країни з квітня 2020 року.

Водночас дедалі більшу роль у галузі відіграють місцеві компанії, на які нині припадає близько 60% видобутку. Вони активно відновлюють роботу старих свердловин, користуючись подорожчанням сировини на тлі конфлікту між США та Іраном.

Однак аналітики попереджають, що цього недостатньо для досягнення амбітної мети. Нігерії необхідно активніше запускати нові проєкти й нарощувати буріння.

Нагадаємо, на тлі ескалації на Близькому Сході 20 липня ф'ючерси на еталонну нафту Brent продовжили дорожчати, минувши позначку в 90 доларів за барель. Натомість судноплавство в Ормузькій протоці повернулося до найнижчого рівня з часів активних бойових дій у регіоні навесні.