Унаслідок російської атаки постраждала архітектурна перлина Києва – будівля НБУ
У ніч на неділю, 24 травня, головною ціллю ворожої атаки став Київ. Серед пошкоджених будинків, закладів та адміністративних споруд постраждала також історична будівля Нацбанку України.
Що відомо про наслідки обстрілу
Про це повідомив голова регулятора Андрій Пишний. Наразі команда вже працює над наслідками російського удару.
За словами голови Нацбанку, будівля "трохи відчула" наслідки атаки. Однак минулося без жертв, співробітники не постраждали.
Усе відремонтуємо і все відновимо. Завтра розпочнемо робочий день – як завжди! Тиха лють мотивує, фокусує на головному,
– зауважив він.
Однак більше деталей Пишний не розповів, аби не "тішити ворога".
Цікаво! Споруду Нацбанку в Києві вважають архітектурною перлиною міста, зразком досягнень науки й техніки будівництва початку XX століття. Фундамент заклали у 1902 році.
Головний архітектор Олександр Кобелєв поєднав у дизайні північноіталійську готику та раннє флорентійське Відродження. А от художнє оформлення банку – це заслуга італійського майстра Еліо Саля, автора знаменитих фантастичних істот на Будинку з химерами.
Також очільник регулятора додав, що після російського обстрілу надходить чимало повідомлень про пошкодження відділень банків. Однак роботу системи вдасться забезпечити за будь-яких умов.
Які ще будівлі постраждали
До слова, вибухова хвиля вибила вікна у штаб-квартирі українського уряду, також понівечено фасад споруди Головного управління Державної податкової служби.
Окрім того, уперше з часів Другої світової війни від бойових дій постраждала ще одна архітектурна спадщина столиці – будівля МЗС, зведена Йосипом Лангбардом у 1939 році.
Суттєвих збитків зазнав цієї ночі й український бізнес. Вщент згоріли Лук'янівський ринок і торговий центр "Квадрат", пошкоджено готелі "Україна" та "Дніпро", а один із відомих брендів одягу заявив про прямий ракетний удар в складське приміщення.