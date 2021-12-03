Новий гендиректор Twitter: хто очолив компанію та яку заробітну платню він буде отримувати

Співзасновник Twitter Джек Дорсі нещодавно заявив, що покидає посаду генерального директора компанії. Його замінить Параг Агравал. Яку заробітну платню буде отримувати новий очільник гіганта соціальних мереж – читайте далі

Параг Агравал працює у компанії Twitter понад 10 років і раніше обіймав посаду технічного директора. За цей період він ініціював чимало змін.

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Яку заробітну плату буде отримувати новий гендиректор Twitter

Згідно з даними Комісії з цінних паперів та бірж США, річна зарплата Парага Агравала на посаді гендиректора складе 1 мільйон доларів. Крім того, він має право на щорічну премію за продуктивність у розмірі 150% від його зарплати. Це означає, що бізнесмен може отримувати ще 2,5 мільйона доларів на рік.

Параг Агравал також отримав пакет цінних паперів з обмеженим доступом соціальної мережі з номінальною вартістю 12,5 мільйона доларів. Ця винагорода буде розділена на 16 рівних квартальних частин з 1 лютого 2022 року.

Актуальна вартість акцій компанії Twitter коливається на рівніза кожну. Ринкова капіталізація соцмережі становитьдоларів, інформує Yahoo!Finance.

Зарплата нового гендиректора Twitter / Фото Twitter

Заробітна платня нового очільника Twitter суттєво відрізняється від суми, яку отримував його попередник. Протягом останніх кількох років річна зарплата Джека Дорсі дорівнювала 1,40 долара. Для одного із засновників соціальної мережі – це був символ відданості та віри в довгостроковий потенціал Twitter. Проте зараз його статки оцінюють у мільярди доларів: