Новый гендиректор Twitter: кто возглавил компанию и какую заработную плату он будет получать
Источник:CNBC Make It
Соучредитель Twitter Джек Дорси недавно заявил, что покидает пост генерального директора компании. Его заменит Параг Агравал. Какую заработную плату будет получать новый глава гиганта социальных сетей – читайте дальше.
Параг Агравал работает в компании Twitter более 10 лет и раньше занимал должность технического директора. За этот период он инициировал множество изменений.
Интересно Итоги саммита СОР26: на какие "зеленые" компании стоит обратить внимание
Какую заработную плату будет получать новый гендиректор Twitter
Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, годовая зарплата Парага Агравала на должности гендиректора составит 1 миллион долларов. Кроме того, он имеет право на ежегодную премию за производительность в размере 150% от его зарплаты. Это значит, что бизнесмен может получать еще 2,5 миллиона долларов в год.
Параг Агравал также получил пакет ценных бумаг с ограниченным доступом социальной сети с номинальной стоимостью 12,5 миллиона долларов. Это вознаграждение будет разделено на 16 равных квартальных частей с 1 февраля 2022 года.Обратите внимание! Актуальная стоимость акций компании Twitter колеблется на уровне 42,65 доллара за каждую. Рыночная капитализация соцсети составляет 34,2 миллиарда долларов, передает Yahoo!Finance.
Заработная плата нового руководителя Twitter существенно отличается от суммы, которую получал его предшественник. В течение последних нескольких лет годовая зарплата Джека Дорси равнялась 1,40 доллара. Для одного из основателей социальной сети это был символ преданности и веры в долгосрочный потенциал Twitter. Однако сейчас его состояние оценивается в миллиарды долларов: