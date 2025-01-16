Фатальні наслідки: США можуть знищити нафтовий бізнес Росії в Арктиці: 

Нові санкції США проти Росії, які зачіпають понад 180 танкерів і деякі з найбільших російських виробників нафти, створили проблеми для Москви в Арктиці. Джерела повідомляють, що ситуація дуже серйозна.

Нові санкції проти Росії

Санкції проти США, яка направлені на танкери та нафтобази, можуть стати причиною серйозних проблем для російських проєктів в Арктиці. Зокрема, йдеться про те, що резерви чорного золота можуть затримуватися на складах. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Повідомляють, що всі три російські родовища в Арктиці – Новий Порт, ARCO і Варандей – тепер перебувають під загрозою. Для розуміння, на цих родовищах видобувають приблизно 300 тисяч барелів нафти на день.

При цьому Росія має обмежені можливості для зберігання нафти на всіх трьох проєктах. Це свідчить, що перебої з навантаження протягом кількох тижнів можуть вимусити росіян зменшувати обсяги видобування чорного золота.

Важливо! Вся нафта з родовищ Росії в Арктиці йде на експорт. Це означає, що просто не існує логістичних систем, які допомогли б направити сировину у внутрішню нафтопровідну систему. Тож, якщо не буде покупців на цю нафту, то її доведеться зберігати в плавучих сховищах або скоротити видобуток.

Джерела, обізнані з ситуацією додають, що судна та інфраструктура, які потрібні Росії для ведення нафтового бізнесу в Арктиці унікальні. При цьому варто врахувати, що на цей бізнес припадає десята частина морського експорту нафти.