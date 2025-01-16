Роковые последствия: США могут уничтожить нефтяной бизнес России в Арктике

Новые санкции США против России, которые затрагивают более 180 танкеров и некоторые из крупнейших российских производителей нефти, создали проблемы для Москвы в Арктике. Источники сообщают, что ситуация очень серьезная.

Новые санкции против России

Санкции против США, которая направлены на танкеры и нефтебазы, могут стать причиной серьезных проблем для российских проектов в Арктике. В частности, говорится о том, что резервы черного золота могут задерживаться на складах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сообщают, что все три российских месторождения в Арктике – Новый Порт, ARCO и Варандей – теперь находятся под угрозой. Для понимания, на этих месторождениях добывают примерно 300 тысяч баррелей нефти в день.

При этом Россия имеет ограниченные возможности для хранения нефти на всех трех проектах. Это свидетельствует, что перебои с нагрузкой в течение нескольких недель могут вынудить россиян уменьшать объемы добычи черного золота.

Важно! Вся нефть с месторождений России в Арктике идет на экспорт. Это означает, что просто не существует логистических систем, которые помогли бы направить сырье во внутреннюю нефтепроводную систему. Поэтому, если не будет покупателей на эту нефть, то ее придется хранить в плавучих хранилищах или сократить добычу.

Источники, знакомые с ситуацией добавляют, что суда и инфраструктура, которые нужны России для ведения нефтяного бизнеса в Арктике уникальны. При этом стоит учесть, что на этот бизнес приходится десятая часть морского экспорта нефти.