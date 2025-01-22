Банки Індії, яка активно співпрацює з Москвою, блокують платежі за російську нафту, – ЗМІ

Індія – це один із найбільших імпортерів російської нафти у світі. Проте останні санкції США проти Росії поступово змінюють цю ситуацію.

Індійські банки блокують платежі за російську нафту через санкції США

Банки в Індії почали блокувати платежі за російську нафту. Це пов'язано з так званими "прощальними" санкціями, які запровадила адміністрація колишнього президента США Джо Байдена. Про це пише 24 Канал з посиланням на EnergyIntel. Санкційні обмеження набули чинності 10 січня.

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Державні банки наразі проявляють найбільшу обережність щодо платежів за російську нафту. Зокрема, йдеться про State Bank of India і Punjab National Bank. Водночас приватні банки в Індії зайняли більш м'яку позицію.

Тоді як нафтопереробні заводи в Індії активно шукають інших постачальників нафти. Для розуміння, на Росію парипадає третина нафтового імпорту в Індію. Відомо, що компанії вже домовилися про закупівлі чорного золота в Омані та Об'єднаних Арабських Еміратах. Ба більше, індійські НПЗ ведуть переговори з Саудівською Аравією і шукають постачальників у Західній Африці, за даними Platts.

Нагадаємо, що міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив, що вони можуть купувати більше нафти та газу з США. Відповідну заяву чиновник зробив після того, як президента США Дональд Трамп повідомив про максимальне збільшення видобутку нафти та газу в країні.