Світовий банк б'є на сполох: у Goldman Sachs назвали країни, які можуть уникнути рецесії

У компанії Goldman Sachs змінили економічний прогноз на 2023 рік щодо Єврозони. Зокрема, експерти вважають, що країни об'єднання можуть навіть уникнути рецесії. Натомість у Світовому банку по-іншому оцінюють ситуацію у світі.

Економісти з Goldman Sachs вважають, що у 2023 році ВВП Єврозони зросте на 0,6%, хоча раніше вони очікували падіння цього показника на 0,1%. Крім того, вони більше не очікують рецесію у блоці.

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Єврозона може уникнути рецесії

У Goldman Sachs підкреслили, що протягом зими економічне зростання буде незначним. Усе через енергетичну кризу. За їхнім прогнозом, на кінець першого кварталу 2023 році, ВВП Єврозони зросте всього на 0,1%.

В інвестиційному банку також переглянули прогноз щодо інфляції. Аналітики очікують, що цей показник знизиться до 3,25% до кінця поточного року.

При цьому таку динаміку зафіксують швидше, ніж прогнозували раніше. Вони додають, що товари будуть дешевшати, тоді як послуги – зростатимуть в ціні, оскільки збільшиться вартість праці. До головних причин, які призвели до перегляду оцінки перспектив Єврозони, відносять:

Кращі, ніж очікували, економічні показники Єврозони наприкінці 2022 року;

Радикальне зниження цін на газ;

Довгоочікувана відмова Китаю від політики нульової терпимості щодо коронавірусу.

Прогноз від Світового банку

Більшість аналітиків, які взяли участь в опитуванні Reuters наприкінці 2022 року, заявили про великі шанси на початок рецесії у країнах Єврозони протягом року . Підтримка цієї позиції досягла

Натомість у Світовому банку вважають, що світ всього за крок від глобальної рецесії. Згідно з цим прогнозом, цього року світова економіка може не лише увійти у кризову фазу.

Ба більше, найімовірніше, зафіксують найповільніші темпи економічного зростання в історії в річному розрахунку, пише Forbes. На думку експертів, цьому сприяли рік потужної інфляції у світі, погіршення фінансових показників та повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Світова економіка небезпечно близько до рецесії,

– йдеться у річному звіті Світового банку.

Щодо прогнозів стосовно глобального економічного зростання на 2023 рік, то їх скорегували, зменшивши майже вдвічі – з 3% до 1,7%. Це третій найслабший звіт про очікування щодо зростання від Світового банку в історії після рецесій 2009 і 2020 років.

Очікують, що зростання реального ВВП у США протягом 2023 року складе 0,5%, тоді як у Європейському Союзі зростання буде відсутнє. Водночас країни, які розвиваються можуть зафіксувати ріст ВВП на 2,7%.