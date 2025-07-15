В Україні з'являться нові монети 2 та 5 гривень: коли та який матимуть вигляд

У серпні в обіг мають надійти дві нові пам’ятні монети, випущені Національним банком України. Номінал монет складатиме 5 та 2 гривні відповідно.

Які монети будуть введені в обіг у серпні?

Монета номіналом 5 гривень буде присвячена українському військовому діячу – полковнику Легіону Українських січових стрільців і армії УНР Василю Вишиваному. Друга – номіналом 2 гривні – традиційній опішнянській кераміці, що походить із селища міського типу Опішня на Полтавщині, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Монети отримали назви:

"130 років від дня народження Василя Вишиваного": тираж – до 50 тисяч штук;

"Опішнянська кераміка": тираж – до 75 тисяч штук.

Який матимуть вигляд нові монети 2 та 5 гривень?

Обидві монети увійдуть до тематичних серій – "Видатні особистості України" та "Українська спадщина»" Діаметр монети, присвяченої Василю Вишиваному, становитиме 31 міліметр, а монети, присвяченої опішнянському гончарству – 35 міліметрів.

Цікаво! Обидві монети будуть виготовлені з нейзильберу – сплаву міді, нікелю та цинку.

План випуску нумізматичної продукції у 2025 році / фото НБУ

Пам’ятні монети, як зазначили в Нацбанку, є не лише засобом платежу, а й предметами історичної, культурної та нумізматичної цінності. Ці монети відзначаються високим художнім рівнем оформлення, обмеженим накладом і часто слугують об’єктами колекціонування або інвестування.