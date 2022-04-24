Нові обмеження: одна з ключових бірж США закрила доступ для інвесторів з Росії

Одна з найбільших бірж США та світу закриває доступ для інвесторів з Росії. Йдеться про Nasdaq. Нововведення щодо обмежень для росіян почнуть діяти з 29 квітня.

Відтак з кінця квітня для росіян діятимуть нові правила. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Біржа Nasdaq закрила доступ для росіян

Зокрема, російські інвестори більше не матимуть доступу до актуальних даних біржі щодо ситуації на ринках. Крім того, усі активні підписки на ці дані скасують автоматично. Нововведення стосуються усіх брокерів з Росії, які працюють з Nasdaq у США та країнах Північної Європи.

Що таке Nasdaq Це одна з найбільших фондових бірж у США та світі. Головна спеціалізація – акції високотехнологічних компаній.

Додамо, що криптобіржа Binance теж вирішила обмежити доступ клієнтам з Росії. Це стосується росіян, на чиїх рахунках вартість активів перетнула позначку у 10 тисяч євро.

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