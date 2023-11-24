Нацбанк випустив пам'ятну монету, присвячену ЗСУ

Національний банк випустив пам'ятну монету "Рік Дракона", у стилі 12-річного східного календаря. Монету присвятили Збройним Силам України.

Монета з символікою

Монета входить в обіг від сьогодні, її номінал — 5 гривень. На ній зображений Східний календар із символом 2024 року — Драконом.

Читайте також Колишній король криптосвіту "торгує" рибою серед в'язнів, щоб вижити

Для нас 2024-й – це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності наших воїнів, які зустрінуть його на фронті, захищаючи Україну. Тому нова пам'ятна монета "Рік Дракона" міститиме також шеврон Збройних Сил України як символ відваги та сили наших захисників,

— зазначають в НБУ.

Як виглядає монета

На реверсі в центрі зображено стилізований символ східного календаря 2024 року — дракона. Праворуч на драконі – шеврон Збройних Сил України. На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола — стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона.

Дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор — Володимир Дем’яненко.

Монета вийшла тиражемштук у сувенірній упаковці.

Як купити монету

Придбати монету "Рік Дракона" можна в інтернет-магазині Національного банку.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 40 тисяч монет, перші 15 тисяч будуть доступні для купівлі в день її введення в обіг.

Крім того, незабаром монету можна буде купити в банках-дистриб’юторах, як-от "Укргазбанк", АТ "АБ "Радабанк", АТ "Таскомбанк", АТ КБ "ПриватБанк") у міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.