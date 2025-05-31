Який має вигляд купюра 100 доларів нового зразка

Центральний банк США час від часу оновлює дизайн доларових банкнот, щоб краще захистити їх від підробок. Нова купюра 100 доларів, зокрема, має синій колір.

Чим відрізняється нова купюра 100 доларів

Нову купюру 100 доларів Центральний банк США випустив в обіг у 2013 році. Вона має найновіші елементи захисту та дещо відмінний дизайн від попередньої банкноти, розповідає 24 Канал.

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Нову купюру у 100 доларів прозвали "синьою", оскільки вона випускається на папері синього кольору. Зміни торкнулися також портрета Бенджаміна Франкліна та віньєтки на лицьовій стороні банкноти:

портрет і віньєтка одного із засновників США стали більшими;

овальну рамку навколо портрета Франкліна взагалі прибрали.

Оновлена 100-доларова купюра отримала й нові елементи захисту. Головним з них є синя захисна 3D-стрічка, яка знаходиться посередині купюри. Також на банкноту додали логотип, який має вигляд чорнильниці з пером. Він розташований поруч з портретом Франкліна, і його особливо складно підробити.

Як виглядають нова та стара купюра 100 доларів / Скриншот з munbyn

Важливо! За словами дизайнерів купюр, ці зміни ускладнюють зловмисникам спроби підробити 100-доларові купюри та полегшують розпізнавання справжніх банкнот та фальшивих.

Як перевірити нову купюру 100 доларів

Перевірити нову банкноту 100 доларів можна перш за все за водяним знаком. На цій купюрі його роль виконує портрет Бенджаміна Франкліна. Окрім того, є такі ознаки справжності нових 100 доларів:

Обов’язково має бути присутня нова 3D-стрічка по центру;

Чорнило на нових купюрах має змінювати колір при нахилі банкноти, зокрема на дзвіночку в чорнильниці.

Кожна купюра повинна мати букву та номер – вони вказують на федеральний резервний банк, який їх випустив.

Окрім того, нові 100-доларові купюри виготовляють з паперу, який містить бавовну та льон, що робить гроші дещо бархатистими та трохи шорсткими.

Варто знати! Банки в Україні мають приймати 100-доларові купюри як старого, так і нового зразка.