Нова економічна петля для Китаю: як це пов'язано з боргами

На Китай можуть чекати більші економічні проблеми, згідно з оцінкою ситуації від головного експерта по Азії в Morgan Stanley. Більше про це – далі у тексті.

У звіті Morgan Stanley вказали, що чиновники у Пекіні мають перейти до більш рішучих дій для розв'язання проблеми дефляції. В іншому випадку ситуація може погіршитися.

Зверніть увагу Від нерухомості до фінансових ринків: куди інвестують одні з найвисокооплачуваніших фахівців

Китай можу зіткнутися із погіршенням економічної ситуації

На сьогодні більшість центральних банків борються з інфляційним тиском. Тоді як Китай – це єдина велика економіка, де ціни падають. Паралельно з дефляцією, у другій економіці світу підвищують реальну ключову ставку. Це означає, що борговий тягар стає важчим. Це також тисне на прибутки та доходи, змушуючи корпоративні компанії з кредитами скорочувати витрати.

Що таке дефляція Це ситуація, коли впродовж певного періоду часу рівень цін в економіці знижується. До дефляції може призводити суттєве зменшення попиту, яке виникає у результаті несприятливих очікувань з боку споживачів або у результаті жорсткої монетарної політики, коли зменшується грошова маса.

Загалом дефляція в Китаї призводить до збільшення рівня боргу, що тягне за собою зниження споживчих витрат, згідно з оцінкою ситуації від експерта з Morgan Stanley. Для країни це досить небезпечна петля, яку Пекін має розірвати. Водночас поточна політика щодо цього питання надто нерішуча і має бути зосереджена на стимулюванні рівня споживання.