Новая экономическая петля для Китая: как это связано с падением цен

Китай могут ожидать большие экономические проблемы, согласно оценке ситуации от главного эксперта по Азии в Morgan Stanley. Больше об этом – дальше в тексте.

В отчете Morgan Stanley указали, что чиновники в Пекине должны перейти к более решительным действиям по решению проблемы дефляции. В противном случае ситуация может усугубиться.

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Китай могу столкнуться с ухудшением экономической ситуации

На сегодняшний день большинство центральных банков борются с инфляционным давлением. В то время как Китай – это единственная крупная экономика, где цены падают. Параллельно с дефляцией во второй экономике мира повышают реальную ключевую ставку. Это означает, что долговое бремя становится тяжелее. Это также оказывает давление на доходы и доходы, заставляя корпоративные компании с кредитами сокращать расходы.

Что такое дефляция Это ситуация, когда в течение определенного периода времени уровень цен в экономике снижается. К дефляции может привести существенное уменьшение спроса, возникающее в результате неблагоприятных ожиданий со стороны потребителей или в результате жесткой монетарной политики, когда уменьшается денежная масса.

В целом дефляция в Китае приводит к увеличению уровня долга, что влечет снижение потребительских расходов, согласно оценке ситуации от эксперта из Morgan Stanley. Для страны это достаточно опасная петля, которую Пекин должен разорвать. В то же время, текущая политика по этому вопросу слишком нерешительна и должна быть сосредоточена на стимулировании уровня потребления.