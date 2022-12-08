ЄС планує виділити на військову допомогу Україні ще 2 мільярди євро, – Bloomberg

Європейський Союз має на меті збільшити розмір свого фонду для надання військової допомоги Україні. Це рішення можуть ухвалити вже наступного тижня. Що про це відомо – читайте далі.

Європейський фонд миру покриває витрати урядів на постачання військової допомоги України, а також на надання підтримки іншим країнам.

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Обсяги цього фонду оцінюють майже у 6 мільярдів євро, більша частина якого пішла саме на потреби України. Наразі в ЄС вважають, що підтримка офіційного Києва все ще актуальна.

ЄС планує зробити важливий крок

Згідно з новими даними від джерел Bloomberg, очільники дипломатичних відомств країн Євросоюзу можуть підписати угоду щодо збільшення розміру вище згаданого фонду на 2 мільярди євро на зустрічі, яка запланована на 12 грудня у Брюсселі, Бельгія.

Якщо вони не зможуть досягти консенсусу щодо цього питання до зазначеної дати, то в ЄС повернуться до його обговорення пізніше того ж тижня. Варто виділити такі моменти:

Річ у тому, що цю пропозицію мають підтримати усі учасники переговорів, тобто усі держави-члени Європейського Союзу;

Ці ж джерела додають, що пізніше фонд можуть повнити ще більшою сумою.

Крім того, цього тижня з'явилася інформація про розгляд країнами НАТО можливості надання Україні у найближчі тижні коштів з банку, який створювали для підтримки сил безпеки в Афганістані. Про це повідомило видання Politico із посиланням на кількох західних офіційних осіб.

За словами двох чиновників, Україна звернулася до Північноатлантичного Альянсу з проханням перенаправити частину з 3,4 мільярда доларів на боротьбу з державою-агресоркою – Росією.