Рішення про коригування номінального ряду грошових знаків ухвалюється на основі ретельного аналізу готівкового обігу. Економіст, член Ради Нацбанку України Василь Фурман розповів 24 Каналу про фундаментальні причини випуску банкноти нового номіналу та пояснив, чи вплине це на зростання цін.

Чому Нацбанк вирішив оновити номінальний ряд?

Представник НБУ зазначив, що регулятор постійно досліджує структуру готівки в країні. Якщо один із номіналів починає превалювати у розрахунках, це свідчить про необхідність оптимізації банкнотного ряду. Наприклад, тисячна банкнота вже займала 55% у готівкових розрахунках громадян, що є дуже високим показником.

Крайній раз перед цим ми оновлювали номінальний ряд у 2019 році, коли випустили тисячну банкноту. За ці роки ціни в Україні зросли вдвічі, середня заробітна плата зросла втричі і складає більше ніж 30 000 гривень. Кількість готівки в обігу збільшилася з 360 мільярдів до 960 мільярдів гривень. Зрозуміло, що є об'єктивні фактори,

– пояснив Василь Фурман.

Чи впливає нова банкнота на інфляцію?

Василь Фурман запевнив, що випуск купюри у 2000 гривень жодним чином не розганяє інфляційні процеси в державі. Зміна номіналу не збільшує загальну суму коштів, які перебувають на руках у населення.

"Якщо у вас було чотири купюри по 500 гривень – це 2000 гривень. А зараз стане одна купюра у 2000 гривень. Чи стало у вас більше готівки? Ні, не стало. На інфляцію впливає дуже багато інших факторів", – підсумував член Ради Нацбанку України.

Головне, щоб у наступні роки економіка України зростала, у нас була невисока інфляція та збільшувалася зайнятість населення. Тоді українська гривня справді стане сильною валютою.

Чому з'явилась нова банкнота: дивіться відео