Нафтова промисловість Норвегії переживає інвестиційний бум: у чому секрет

Норвегія є одним з найбільших постачальників нафти та газу у Європі. Держава активно займається розробкою нових родовищ. Як це впливає на галузь – читайте далі.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) минулого тижня оприлюднило звіт, у якому наголосило, що у галузь нафти та газу не варто вкладати нові інвестиції, якщо світ хоче досягти "нульових викидів" в атмосферу до 2050 року.

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Нафтова промисловість Норвегії отримує нові інвестиції

У 2021 році обсяг інвестицій в нафтогазову діяльність оцінили у 21,8 мільярда доларів США. Це на 4,8% більше, ніж прогнозували у попередньому кварталі. Statistics Norway інформує, що капіталовкладення пішли вгору на фоні розробки та введення в експлуатацію нових родовищ. Зокрема, відомо, що у другому кварталі галузь подала в офіційні органи плани розробки двох нафтогазових родовищ, які не були включені в попередню оцінку.

Цікаво, що наприкінці минулого року, Норвезька нафтогазова асоціація повідомила, що капіталовкладення у нафтогазовий офшор Норвегії зменшаться нау 2021 році у порівнянні з 2020 роком. Експерти прогнозують менш кардинальний спад, ніж очікувала галузь на початку поточного року.

Зростання обсягу вкладень призвело до того, що галузь зросла на 0,9% з початку 2021 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Раніше очікували, що у 2022 році цей сектор отримає інвестиції у розмірі 17,2 мільярда доларів. Це на 3,1% більше, ніж очікували у лютому. Проте, попри позитивну тенденцію, обсяг інвестицій у сектор нафти та газу в Норвегії у 2022 році все-таки програє показникам у поточному році.