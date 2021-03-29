Німеччина відновлюється: чому варто інвестувати в її фондові індекси

На початку березня більшість європейських індексів закінчили торги у плюсі. А німецький індекс DAX взагалі досягнув свого історичного максимуму. На думку фахівців, позитивно вплинула на індекси новина про виділення конгресом США майже двох трильйонів доларів для підтримки економіки.

Індекси зберігатимуть позитивну динаміку і надалі. Саме тому Forex Club підготував для своїх клієнтів інвестиційну ідею "DAX. Німеччина на шляху до відновлення".

До теми Готова ідея для успішних інвестицій: як отримати дохід від індексу DAX

В чому суть інвестиційної ідеї

У міру того, як пандемія відступає, ситуація у світовій економіці поступово налагоджується. Економіка Німеччини є одним із драйверів зростання всієї економіки Європейського союзу. У зв'язку з цим Олексій Задорожній, трейдер-аналітик Київської філії МАБТ, очікує, що в міру відновлення ситуації, саме економіка Німеччини виграє від перемоги над коронавірусів.

Позитивний ефект від масової вакцинації населення дозволяє очікувати, що найближчим часом почнеться вихід з локдауну та зняття обмежень. Це дасть імпульс відкладеному попиту і відновленню економіки країни в цілому.

Перспективи індексу DAX

Чому індекс ростиме

По-перше, позитивний вплив на динаміку котирувань індексу надасть відновлення економіки Німеччини , пов'язане зі зняттям обмежень.

, пов'язане зі зняттям обмежень. По-друге, останні позитивні звіти гірничодобувних компаній і компаній енергетичного сектора свідчать про те, що економіка країни перебуває напередодні нового сировинного "суперциклу". Зокрема, Федерація сталі Німеччини повідомляє, що виробництво сталі зросло на 10,7% в порівнянні з попереднім роком.

Зокрема, Федерація сталі Німеччини повідомляє, що виробництво сталі зросло на 10,7% в порівнянні з попереднім роком. По-третє, індекс економічних настроїв Німеччини (ZEW), який визначає настрої інституційних інвесторів, в лютому фактично перевищив очікування на 19,5. Це свідчить про позитивний настрій великих учасників ринку. Індекс DAX може вирости до 16 тисяч пунктів.

Як скористатися інвестиційною ідею

Інвестиційна ідея містить детальний опис ключових моментів, зокрема:

терміни актуальності ідеї;

рекомендацію по напрямки угоди;

цільовий рівень;

розрахунок прибутку і ризиків для різних сценаріїв інвестування.

Щоб отримати опис ідеї вам потрібно відкрити і поповнити рахунок в торговій платформі Libertex від Forex Club на суму від 500 доларів. А також потрібно підписатися на цю інвестиційну ідею, наприклад, за допомогою вашого персонального менеджера.

Після цього ви отримаєте докладний опис інвестиційної ідеї. Все що вам залишиться зробити - вибрати потрібний фінансовий інструмент, визначитися з сумою і рівнем ризику, і відкрити угоду.

Який сценарій вибрати

Інвестиційна ідея розрахована виходячи з трьох сценаріїв інвестування, пояснює Олексій Задорожній. Це консервативний, помірний і агресивний.

При вкладенні, наприклад, 500 доларів, в рамках консервативного сценарію ви можете заробити 117 доларів.

В рамках помірного – 134 долари.

А при агресивному – 268 доларів.

Варто відзначити, що при зростанні прибутку ростуть і ваші ризики. Тому вибір сценарію залежить виключно від того, який прибуток ви хочете отримати і які ризики є для вас прийнятними,

– зауважує трейдер.

Тож, в умовах відновлення економіки, одним з найвигідніших варіантів для інвестицій є фондові індекси. А ретельний аналіз ринку та правильно підібраний сценарій для інвестицій, допоможе примножити свої заощадження у найкоротший термін.

Інвестиційні поради: дивіться відео