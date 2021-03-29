Німеччина відновлюється: чому варто інвестувати в її фондові індекси

Джерело:24 канал
На початку березня більшість європейських індексів закінчили торги у плюсі. А німецький індекс DAX взагалі досягнув свого історичного максимуму. На думку фахівців, позитивно вплинула на індекси новина про виділення конгресом США майже двох трильйонів доларів для підтримки економіки.
Індекси зберігатимуть позитивну динаміку і надалі. Саме тому Forex Club підготував для своїх клієнтів інвестиційну ідею "DAX. Німеччина на шляху до відновлення".
До теми Готова ідея для успішних інвестицій: як отримати дохід від індексу DAX
У міру того, як пандемія відступає, ситуація у світовій економіці поступово налагоджується. Економіка Німеччини є одним із драйверів зростання всієї економіки Європейського союзу. У зв'язку з цим Олексій Задорожній, трейдер-аналітик Київської філії МАБТ, очікує, що в міру відновлення ситуації, саме економіка Німеччини виграє від перемоги над коронавірусів.
Позитивний ефект від масової вакцинації населення дозволяє очікувати, що найближчим часом почнеться вихід з локдауну та зняття обмежень. Це дасть імпульс відкладеному попиту і відновленню економіки країни в цілому.
Інвестиційна ідея містить детальний опис ключових моментів, зокрема:
Щоб отримати опис ідеї вам потрібно відкрити і поповнити рахунок в торговій платформі Libertex від Forex Club на суму від 500 доларів. А також потрібно підписатися на цю інвестиційну ідею, наприклад, за допомогою вашого персонального менеджера.
Після цього ви отримаєте докладний опис інвестиційної ідеї. Все що вам залишиться зробити - вибрати потрібний фінансовий інструмент, визначитися з сумою і рівнем ризику, і відкрити угоду.
Інвестиційна ідея розрахована виходячи з трьох сценаріїв інвестування, пояснює Олексій Задорожній. Це консервативний, помірний і агресивний.
Варто відзначити, що при зростанні прибутку ростуть і ваші ризики. Тому вибір сценарію залежить виключно від того, який прибуток ви хочете отримати і які ризики є для вас прийнятними,
– зауважує трейдер.
Тож, в умовах відновлення економіки, одним з найвигідніших варіантів для інвестицій є фондові індекси. А ретельний аналіз ринку та правильно підібраний сценарій для інвестицій, допоможе примножити свої заощадження у найкоротший термін.
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