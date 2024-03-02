Одна з країн Африки вимагає від Binance 10 мільярдів доларів: що сталося

Нігерія звернулася до криптобіржі Binance з вимогою виплатити грошову компенсацію. Це пов'язано з курсом національної валюти.

Уряд Нігерії зажадав від Binance компенсації за збитки, які зазнала країна. Головна причина – маніпулювання обмінним курсом найри.

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Нігерія вимагає від Binance мільярди доларів

Нігерія прагне отримати від криптобіржі 10 мільярдів доларів. Влада країни заявила, що діяльність торгової платформи призвела до подорожчання іноземних валют у країні за допомогою спекуляцій з курсом найри.

У результаті вартість найри знизилася майже на 70% за останні кілька місяців.

Ситуацію також прокоментував радник президента Нігерії Байо Онануга. Він уточнив, що уряд помітив негативні наслідки від операцій найбільшої за обсягом торгів біржі.

Крім того, Онануга повідомив, що Binance та інші криптобіржі не зареєстровані згідно з законодавством Нігерії. Тож, уряд Нігерії вимагає від Binance мільярду фінансову компенсацію "за шкоду, яка за дуже короткий час майже зруйнувала нашу економіку".