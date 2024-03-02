Правительство Нигерии потребовало от Binance компенсации за убытки, которые понесла страна. Главная причина – манипулирование обменным курсом найры.
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Нигерия требует от Binance миллиарды долларов
Нигерия стремится получить от криптобиржи 10 миллиардов долларов. Власти страны заявили, что деятельность торговой платформы привела к удорожанию иностранных валют в стране с помощью спекуляций с курсом найры.
Ситуацию также прокомментировал советник президента Нигерии Байо Онануга. Он уточнил, что правительство заметило негативные последствия от операций крупнейшей по объему торгов биржи.
Кроме того, Онануга сообщил, что Binance и другие криптобиржи не зарегистрированы согласно законодательству Нигерии. Поэтому, правительство Нигерии требует от Binance миллиарда финансовую компенсацию "за вред, которая за очень короткое время почти разрушила нашу экономику".