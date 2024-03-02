Правительство Нигерии потребовало от Binance компенсации за убытки, которые понесла страна. Главная причина – манипулирование обменным курсом найры.

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Нигерия требует от Binance миллиарды долларов

Нигерия стремится получить от криптобиржи 10 миллиардов долларов. Власти страны заявили, что деятельность торговой платформы привела к удорожанию иностранных валют в стране с помощью спекуляций с курсом найры.

Важно! В результате стоимость найры снизилась почти на 70% за последние несколько месяцев.

Ситуацию также прокомментировал советник президента Нигерии Байо Онануга. Он уточнил, что правительство заметило негативные последствия от операций крупнейшей по объему торгов биржи.

Кроме того, Онануга сообщил, что Binance и другие криптобиржи не зарегистрированы согласно законодательству Нигерии. Поэтому, правительство Нигерии требует от Binance миллиарда финансовую компенсацию "за вред, которая за очень короткое время почти разрушила нашу экономику".