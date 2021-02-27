Невдалі інвестиції: які активи принесли найбільше збитків у 2020 році

Інвестування – це, звичайно, завжди ризик, який бере на себе людина, купуючи будь-який актив. Дізнайтеся про найневдаліші інвестиції останніх років, щоб не повторювати подібних помилок і стабільно заробляти.

Минулий 2020 рік у цілому став справжнім випробуванням для фінансового ринку. Під час пандемії коронавірусу і викликаної цим складної економічної ситуації цілий ряд галузей опинився під ударом. Багато компаній показали істотні фінансові втрати. В результаті ті інвестори, які вклали в них свої кошти зазнали збитків.

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Фінанси 24 розпитали фахівців Forex Club, куди не варто було вкладати гроші минулого року.

Втрати нафтогазової галузі

Сильно послабили свої позиції акції компаній нафтогазового сектора. Все через обвал ціна на нафту. Навесні 2020 року ціна контрактів на нафту марки WTI вперше в історії пішла в негативну область. Це сталося через те, що члени ОПЕК+ не могли домовитися з приводу подальшого скорочення видобутку нафти.

Через це акції американських компаній ExxonMobil у 2020 році впали на 40% за даними Libertex – рекордне падіння за історію компанії. При цьому ринкова капіталізація компанії, яка на піку у 2007 році становила понад 500 мільярдів доларів, опустилася до 175 мільярдів доларів.

Не найкращою ідеєю для інвестицій у 2020 році стали й акції газових компаній – зокрема, сильно впали в ціні папери "Газпрому" і "Новатека". Це відбувалося через аномально теплу зиму в ряді країн і скорочення попиту на газ під час епідемії. Так, наприклад, "Новатек", на початку 2020 року коштував 1 300 за акцію, а в березні 2020 – вже менш як 1 000, за даними Libertex.

Транспорт під ударом

Сильно постраждали під час кризи акції авіа- і судноплавних компаній, оскільки робота в цьому секторі на час практично повністю призупинилася через пандемію.

Лідером падіння стали акцій круїзної компанії Carnival після того, як на борту її судна Diamond Princess зафіксували сильний спалах коронавірусу. В результаті за пів року акції Carnival подешевшали майже на 70%, про що свідчать дані Libertex.

Сильно постраждали і папери Norwegian Cruise Line Holdings, які за даними Libertex впали у 2020 році майже в 6 разів з 60 до 10 доларів за акцію.

Зупинка авіасполучень між країнами призвела до масштабних розпродажів в акціях United Airlines, Air France-KLM SA, LATAM Airlines, Ryanair Holdings і інших.

Банківський сектор не залишився в стороні

Досить сильно вдарив коронавірус і по банках, в результаті чого їхні акції у 2020 році виявилися дуже поганою ідеєю для інвестицій.

Так, наприклад, капіталізація однієї з найбільших банківських груп США Wells Fargo впала приблизно до 123 мільярдів доларів з максимуму в 320 мільярдів доларів на початку 2018 року. Чистий прибуток групи знизився в 6 разів, до 3,3 мільярда доларів.

Сильне падіння спостерігалося і в акціях Bank of America і JP Morgan Chase.

Невдачі криптовалюти

Незважаючи на те, що біткойн ледь не щотижня оновлює історичні максимуми і вже перевищував позначку в 58 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap, не всі криптовалюти можуть похвалитися таким результатом.

Невдалим токеном став XRP, чиї позиції сильно похитнулися після того, як Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США подала позов проти компанії Ripple. Але насправді, невдачі XRP почалися і раніше, у 2019 році його ринкова ціна впала на 50%, як повідомляє CoinMarketCap, і у 2020 році ця тенденція збереглася.

Як уникнути невдалих інвестицій

Як відомо, криза – це не тільки втрати, а й можливості. Ті інвестори, які змогли купити активи, що впали в ціні, змогли непогано заробити на відновленні їх котирувань. І майбутній 2021 рік, відкриває перед інвесторами нові можливості по отриманню прибутку.

Щоб не упустити можливості, важливо вибрати правильну платформу для інвестицій, яка дозволить вам зручно вкладати кошти в різні фінансові інструменти та експертів, які допоможуть вам розібратися у всіх тонкощах інвестування на фінансових ринках

Однією з найпопулярніших і найнадійніших платформ є Libertex від фінансової компанії Forex Club. Торгова платформа Libertex, якою користуються понад 2,2 мільйона початківців і досвідчених інвесторів по всьому світу, надає простий доступ до вкладень в акції відомих світових компаній, провідні фондові індекси, валюти і криптовалюти, а також енергоносії та інші фінансові інструменти.

Libertex доступний у вигляді вебдодатку, а також додатків для телефонів з операційними системами iOS і Android. Це дозволяє інвестувати в режимі онлайн, буквально, в будь-якому місці, де є інтернет.

Щоб вкласти кошти за допомогою Libertex потрібно:

Відкрити і поповнити рахунок; Вибрати фінансовий інструмент; Визначитися з сумою угоди і напрямками; Натиснути на кнопку "в ріст" або "в зниження", в залежності від того, яку динаміку котирувань ви прогнозуєте.

Щоб зробити правильний прогноз в Libertex є вбудована стрічка новин та інструменти технічного аналізу. Це дозволяє швидко і просто проаналізувати фінансовий ринок прямо в торговій платформі Libertex.

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Якщо ви не хочете займатися аналізом ринку самі, ви завжди можете звернутися до експертів компанії Forex Club, які мають великий досвід успішних інвестицій. Фахівці Forex Club завжди готові проконсультувати інвесторів по найбільш актуальних питань.