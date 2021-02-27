Невдалі інвестиції: які активи принесли найбільше збитків у 2020 році

Джерело:24 канал
Інвестування – це, звичайно, завжди ризик, який бере на себе людина, купуючи будь-який актив. Дізнайтеся про найневдаліші інвестиції останніх років, щоб не повторювати подібних помилок і стабільно заробляти.
Минулий 2020 рік у цілому став справжнім випробуванням для фінансового ринку. Під час пандемії коронавірусу і викликаної цим складної економічної ситуації цілий ряд галузей опинився під ударом. Багато компаній показали істотні фінансові втрати. В результаті ті інвестори, які вклали в них свої кошти зазнали збитків.
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Фінанси 24 розпитали фахівців Forex Club, куди не варто було вкладати гроші минулого року.
Сильно послабили свої позиції акції компаній нафтогазового сектора. Все через обвал ціна на нафту. Навесні 2020 року ціна контрактів на нафту марки WTI вперше в історії пішла в негативну область. Це сталося через те, що члени ОПЕК+ не могли домовитися з приводу подальшого скорочення видобутку нафти.
Сильно постраждали під час кризи акції авіа- і судноплавних компаній, оскільки робота в цьому секторі на час практично повністю призупинилася через пандемію.
Досить сильно вдарив коронавірус і по банках, в результаті чого їхні акції у 2020 році виявилися дуже поганою ідеєю для інвестицій.
Незважаючи на те, що біткойн ледь не щотижня оновлює історичні максимуми і вже перевищував позначку в 58 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap, не всі криптовалюти можуть похвалитися таким результатом.
Як відомо, криза – це не тільки втрати, а й можливості. Ті інвестори, які змогли купити активи, що впали в ціні, змогли непогано заробити на відновленні їх котирувань. І майбутній 2021 рік, відкриває перед інвесторами нові можливості по отриманню прибутку.
Щоб не упустити можливості, важливо вибрати правильну платформу для інвестицій, яка дозволить вам зручно вкладати кошти в різні фінансові інструменти та експертів, які допоможуть вам розібратися у всіх тонкощах інвестування на фінансових ринках
Однією з найпопулярніших і найнадійніших платформ є Libertex від фінансової компанії Forex Club. Торгова платформа Libertex, якою користуються понад 2,2 мільйона початківців і досвідчених інвесторів по всьому світу, надає простий доступ до вкладень в акції відомих світових компаній, провідні фондові індекси, валюти і криптовалюти, а також енергоносії та інші фінансові інструменти.
Libertex доступний у вигляді вебдодатку, а також додатків для телефонів з операційними системами iOS і Android. Це дозволяє інвестувати в режимі онлайн, буквально, в будь-якому місці, де є інтернет.
Щоб зробити правильний прогноз в Libertex є вбудована стрічка новин та інструменти технічного аналізу. Це дозволяє швидко і просто проаналізувати фінансовий ринок прямо в торговій платформі Libertex.
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Якщо ви не хочете займатися аналізом ринку самі, ви завжди можете звернутися до експертів компанії Forex Club, які мають великий досвід успішних інвестицій. Фахівці Forex Club завжди готові проконсультувати інвесторів по найбільш актуальних питань.Хочете скористатися наявними можливостями, які відкриває для вас криза? Почніть інвестувати разом з Libertex від фінансової компанії Forex Club.