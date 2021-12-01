Думка Рея Даліо, капітал якого Forbes оцінює у 20 мільярдів доларів, щодо готівки не змінилася навіть на фоні нової хвилі нестабільності на фінансових ринках, яка виникла через штам коронавірусу омікрон.

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Мільярдер робить ставку проти готівки

Рей Даліо наголошує, що готівка – це небезпечна інвестиція, оскільки вона буде обкладатися податком в результаті інфляції. Він також акцентував, що у турбулентні часи вкрай важливо мати збалансований та надійний інвестиційний портфель.

Ви можете скоротити свої ризики без втрати свого прибутку,

– додав фінансист-мільярдер.

У березні 2020 року фондовий ринок швидко відновився після спаду, який спричинила пандемія завдяки масштабним фіскальним й монетарним стимулами, які уряд і Федеральна резервна система США організували для підтримки економіки. Однак Даліо зауважив, що надлишок грошової маси в системі може створити певні економічні та політичні проблеми. Зокрема, він виділив наступні моменти:

Неможливо підняти рівень життя рахунком збільшення суми кредитних грошей у системі. Річ у тому, що це просто більше грошей в погоні за тією ж кількістю товарів.

Це вплине на фінансові ринки у вже відомий спосіб та підігріє інфляцію. Крім того, ці дії не призведуть до значного покращення стандартів життя. Адже, коли інфляція починає "кусатися" з'являються політичні наслідки.

Рей Даліо зауважив, що все за чим ми спостерігаємо зараз відбувалося багато – багато разів в історії. За його словами, це схоже на перегляд фільму ще раз.

Мільярдер робить ставку проти готівки / Фото Getty Images

Що відбувається з інфляцією у США

У жовтні 2021 року Індекс особистих споживчих витрат у США, без врахування продуктів та енергії, стрімко пішов вгору, досягнувши максимальних темпів з початку 1990-их років. Цей показник зріс на 4,1% проти минулого року. Крім того, Індекс споживчих цін у США, який охоплює категорії товарів від пального, медицини до продуктів та оренди, у жовтні піднявся на 6,2% у порівнянні з аналогічним періодом у 2020 році. Це пікова позначка за останні 30 років, інформує CNBC.

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Центробанк боровся з інфляцією, яка виявилася в рази агресивнішою та стійкішою, ніж прогнозували. Офіційні особи вважають, що інфляція досягла того рівня, коли вони можуть починати скорочувати обсяги щомісячних стимулів, які надавали шляхом придбання активів.