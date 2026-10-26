Що буде з грошима на банківській картці, якщо не користуватися нею роками

Чи можуть гроші зникнути з картки, якщо нею не користуватися

Якщо людина кілька років не розраховується банківською карткою, це не означає, що кошти на рахунку автоматично зникають. Водночас тривала відсутність операцій може призвести до додаткових витрат, якщо банк передбачив у тарифах комісію за обслуговування неактивного рахунку.

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Зверніть увагу! Умови залежать від конкретної фінансової установи. Наприклад, ПриватБанк попереджає клієнтів про можливість щомісячного списання 20 гривень із кожного неактивного рахунку. Якщо залишок після списання дорівнює нулю, банк може автоматично закрити картку або рахунок. Щоб відновити активність, клієнт може здійснити операцію, наприклад переказати кошти, розрахуватися в магазині або поповнити мобільний телефон, відповідно до умов банку.

В інших установах комісія може залежати від тривалості бездіяльності, валюти рахунку та виконання додаткових вимог. Наприклад, Sense Bank передбачає окремі тарифи для рахунків, за якими не було операцій понад 180 днів, а також для тих, що залишалися неактивними протягом 36 місяців і більше. Розмір списання може залежати й від того, чи актуалізував клієнт свої персональні дані.

Важливо! Тому передусім варто перевірити тарифи свого банку. Якщо на картці лежить заощаджена сума, регулярні списання можуть поступово зменшувати залишок, навіть якщо власник не знімає гроші та не здійснює платежів самостійно.

Чи може банк закрити рахунок і що робити з грошима

Відповідно до нормативних правил Національного банку України, надавач платіжних послуг має право відмовитися від договору та закрити поточний або платіжний рахунок, якщо протягом трьох років поспіль за ним не було операцій і на ньому немає залишку коштів. Водночас банки можуть мати окремі договірні умови щодо неактивних рахунків, тому важливо розрізняти закриття рахунку, блокування картки та списання комісії.

Зверніть увагу! Наприклад, у правилах ПриватБанку також передбачені положення щодо рахунків, за якими протягом трьох років не було операцій. Окремо банк може змінювати порядок обліку коштів на недіючому рахунку відповідно до положень договору. Тож сам факт, що пластикова картка вже не використовується або строк її дії завершився, не дає підстав вважати, що рахунок і кошти на ньому автоматично зникли.

Якщо ви знайшли стару картку, на якій могли залишитися гроші, найкраще перевірити баланс через мобільний застосунок, інтернет-банкінг або звернутися до служби підтримки банку. Якщо доступ до рахунку втрачено, представники установи підкажуть, як підтвердити особу та відновити доступ.

Важливо! Якщо картка більше не потрібна, варто уточнити в банку порядок її закриття та переконатися, що договір припинено саме щодо рахунку, а не лише щодо фізичної картки. Це допоможе уникнути можливих комісій у майбутньому.

Отже, гроші на старій картці не обов'язково зникнуть через відсутність операцій, але тривала бездіяльність може коштувати власнику частини заощаджень. Щоб цього уникнути, перевіряйте тарифи, стежте за повідомленнями банку та закривайте рахунки, якими більше не плануєте користуватися.

Раніше ми повідомляли, що єдиного ліміту на одну операцію для всіх банкоматів в Україні немає. Національний банк України встановлює загальні обмеження на видачу готівки, а конкретні суми за одну операцію та проміжок часу визначають банки з урахуванням власних правил і технічних можливостей пристроїв.