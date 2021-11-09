Не Tesla: яку компанію у сфері електрокарів виділяють в Morgan Stanley

Компанія Tesla, засновником якої є Ілон Маск, наразі є лідером у сфері виробництва електромобілів. Останні успіхи допомогли Tesla потрапити до клубу компаній, ринкова капіталізація яких стартує від 1 трильйона доларів. Проте у Morgan Stanley роблять ставку на Ferrari.

Аналітик американського банківського холдингу Morgan Stanley Адам Джонс зазначив, що саме компанія Ferrari – його фаворит в індустрії електрокарів, яка швидко розвивається.

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У Morgan Stanley надають перевагу Ferrari

Ferrari почала робити заяви про вихід на ринок електрокарів ще кілька років тому, проте глава компанії Джон Елканн, капітал якого Forbes оцінює у 2,4 мільярда доларів, підтвердив ці амбіції раніше цього року. За його словами, дебют електромобіля запланований на 2025 рік.

За даними Yahoo!Finance , актуальна вартість акцій Ferrari коливається на рівніза кожну, ринкова капіталізація компанії становитьдоларів. Для порівняння цінні папери Tesla наразі коштуютьза акцію, виробника електромобілів оцінюють вдоларів, інформує той же портал

У записці для клієнтів Адам Джонс з Morgan Stanley прогнозує, що до 2030 року понад 30% від загального обсягу продажів буде припадати саме на електромобілі. Минулого року італійська компанія продала приблизно 9 100 автівок. До факторів, які можуть допомогти Ferrari стати одним із найпотужніших гравців на ринку, аналітик банківського холдингу відносить:

доступ до інвестиційного капіталу,

цінова політика на ринку предметів розкоші,

затримка замовлень протягом рекордних двох років.

Morgan Stanley робить ставку на Ferrari / Фото Unsplash

За оцінками Morgan Stanley, Ferrari витратить більшу частину своїх капітальних витрат у розмірі 13 мільярдів доларів протягом цього десятиліття на розробку електромобілів з батерейним живленням, які мають бути представлені публіці до 2024 року.