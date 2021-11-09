Не Tesla: какую компанию в сфере электрокаров выделяют в Morgan Stanley

Компания Tesla, основателем которой является Илон Маск, сейчас лидер в сфере производства электромобилей. Последние успехи помогли Tesla попасть в клуб компаний, рыночная капитализация которых стартует от 1 триллиона долларов. Однако у Morgan Stanley делают ставку на Ferrari.

Аналитик американского банковского холдинга Morgan Stanley Адам Джонс отметил, что именно компания Ferrari – его фаворит в быстроразвивающейся индустрии электрокаров.

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В Morgan Stanley предпочитают Ferrari

Ferrari начала делать заявления о выходе на рынок электрокаров еще несколько лет назад, однако глава компании Джон Элканн, капитал которого Forbes оценивает в 2,4 миллиарда долларов, подтвердил эти амбиции ранее в этом году. По его словам, дебют электромобиля запланирован на 2025 год.

По данным Yahoo!Finance , актуальная стоимость акций Ferrari колеблется на уровнеза каждую, рыночная капитализация компании составляетдолларов. Для сравнения ценные бумаги Tesla стоятза акцию, производителя электромобилей оценивают вдолларов, информирует тот же портал

В записке для клиентов Адам Джонс из Morgan Stanley прогнозирует, что к 2030 году более 30% общего объема продаж будет приходиться именно на электромобили. В прошлом году итальянская компания продала примерно 9100 автомобилей. К факторам, которые могут помочь Ferrari стать одним из самых мощных игроков на рынке, аналитик банковского холдинга относит:

доступ к инвестиционному капиталу,

ценовая политика на рынке предметов роскоши,

задержка заказов в течение рекордных двух лет.

Morgan Stanley делает ставку на Ferrari / Фото Unsplash

По оценкам Morgan Stanley, Ferrari потратит большую часть своих капитальных затрат в размере 13 миллиардов долларов в течение этого десятилетия на разработку электромобилей с батарейным питанием, которые должны быть представлены публике до 2024 года.