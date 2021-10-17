Не були популярними: Monobank вирішив закрити картки в злотих

Monobank повідомив про закриття всіх карток у польських злотих. Нововведення запрацює з 13 грудня 2021 року.

Це рішення зумовлене тим, що такі картки не користувалися популярністю серед онлайн-клієнтів. Про це виданню LIGA.net розповіли в техпідтримці банку.

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Monobank закриває картки в злотих

Користувачі Monobank отримали повідомлення про те, що всі картки в злотих буде закрито. Відтак залишки грошей автоматично переведуться на кредитні картки за чинним курсом валют.

Самі ж картки з 13 грудня 2021 року стануть неактивними для користування. Також у банку порадили вже зараз переказати гроші в національній валюті Польщі на будь-які інші карти, в яких валюта зберігається в гривнях.



Monobank закриває картки в злотих / Скриншот з розсилки онлайн-банку

У техпідтримці Monobank пояснили, що картки в злотих не були популярними серед клієнтів. До того ж велика кількість продуктів ускладнює користування додатком.

Представники банку також порадили відкрити валютну карту в євро або доларах.

"Наша місія – зберегти простоту для всіх клієнтів. Тому більше не доступно відкриття карти в злотих", – відповіли в онлайн-банку на запит журналістів.

Раніше в додатку Monobank стався великий збій