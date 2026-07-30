Чи подешевшає долар наприкінці тижня: НБУ показав курс валюти на 31 липня

Нацбанк продовжує активно згладжувати коливання на валютному ринку, стримуючи надмірне зростання курсу долара за допомогою інтервенцій. Водночас позначка у 45 гривень залишається важливою "психологічною межею" для українців.

Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, у п'ятницю, 31 липня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,69 гривні (тобто -19 копійок проти 30 липня);

(тобто -19 копійок проти 30 липня); євро – 51,27 гривні (тобто +19 копійок проти 30 липня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,04 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

До слова, за даними 24 Каналу , станом на вечір 30 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,60 гривні (-5 копійок), а продаж по 45,10 гривні (-6 копійок).

, станом на вечір 30 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-5 копійок), а продаж по (-6 копійок). Купівля євро проходить по 50,96 гривні (+10 копійок), а продаж – по 51,64 гривні (+15 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,88 гривні (-11 копійок), а продаж – по 45 гривень (+4 копійки).

(-11 копійок), а продаж – по (+4 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,30 гривні (без змін), а продаж – по 51,46 гривні (-11 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,47 гривні (-6 копійок), а продають – по 44,98 гривні (-4 копійки).

(-6 копійок), а продають – по (-4 копійки). Євро купують по 50,99 гривні (+5 копійок), а продають – по 51,58 гривні (+7 копійок).

Нагадаємо, очікування щодо динаміки валютного ринку в серпні озвучив віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов. За базового сценарію курс долара перебуватиме в межах 44,7 – 45,7 гривні.

Водночас залишається актуальною низка чинників, що можуть дестабілізувати ситуацію, зокрема ціни на енергоресурси.