Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у середу 26 серпня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,67 гривні (тобто -4 копійки проти 25 серпня);

(тобто -4 копійки проти 25 серпня); євро – 52,09 гривні (тобто -7 копійок проти 25 серпня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула нового максимуму 24 серпня – 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 25 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,45 гривні (-1 копійка), а продаж по 44,94 гривні (-1 копійка).

, станом на вечір 25 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-1 копійка), а продаж по (-1 копійка). Купівля євро проходить по 51,78 гривні (-5 копійок), а продаж – по 52,45 гривні (-7 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 43,85 гривні (без змін), а продаж – по 44,88 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 52,10 гривні (-2 копійки), а продаж – по 52,20 гривні (-10 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,31 гривні (-13 копійок), а продають – по 44,86 гривні (-7 копійок).

(-13 копійок), а продають – по (-7 копійок). Євро купують по 51,81 гривні (-5 копійок), а продають – по 52,34 гривні (-4 копійки).

До слова, раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів в коментарі 24 Каналу, що останній тиждень серпня може минути без різких курсових стрибків. За його прогнозом, валютний ринок навряд чи вийде за межі тенденцій, які спостерігали протягом літа.

Водночас тиск на гривню зберігатиметься. Серед головних ризиків називають наслідки російських атак на інфраструктуру, логістику та виробничі об'єкти, а також психологічний чинник. Через невизначеність українці можуть активніше купувати готівкову валюту "про запас", побоюючись погіршення економічної ситуації.