Великий український банк планують націоналізувати за 1 гривню: все, що про це відомо

Нацбанк ухвалив рішення про зміну статусу Сенс Банку. Відповідну заяву зробив очільник центробанку Андрій Пишний. Про ключові деталі – далі у тексті.

НБУ вирішив вивести з українського ринку "Сенс Банк" у зв'язку з санкціями проти власників фінустанови. Глава Нацбанку підкреслив, що зв'язок кредитора з російськими бенефіціарами значно шкодить його репутації та діяльності. Регулятор закликав Кабмін провести націоналізацію "Сенс Банку".

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"Сенс Банк" вивели з ринку

Згідно з офіційним сайтом НБУ, з 21 липня 2023 року у "Сенс Банку" почне працювати тимчасова адміністрація, яка буде функціонувати під керівництвом очільниці управління раннього реагування ФГВФО. Йдеться про Вікторію Степанець.

Планують, що тимчасова адміністрація буде тривати не більше двох днів після ухвалення Урядом рішення про націоналізацію за 1 гривню. Тобто уже з понеділка "Сенс Банк" перейде у категорію державних.

Чи зміниться щось для клієнтів

Нагадаємо, що проєкт Mono Invest припинив своє існування через запровадження санкцій РНБО проти його партнера та європейського брокера – Exante. Річ у тому, що на цій платформі торгували облігаціями Альфа Банку. Цю ситуацію прокоментував співзасновник Monobank Олег Гороховський

У Нацбанку наголошують, що "Сенс Банк" продовжить працювати у звичному режимі під час реалізації вище згаданих планів. Робота тимчасової адміністрації має бути непомітною для клієнтів фінансової установи.

У Фонді гарантування вкладів наголосили, що жодних обмежень на кошти фізичних осіб накладати не будуть. Тобто вони зможуть користуватися своїми коштами з врахуванням лімітів "Сенс Банку" та НБУ. Це стосується й зняття готівки у банкоматах та овердрафтів.

Проте ситуація з рахунками юридичних осіб виглядає по-іншому. Річ у тому, що система електронних платежів заблокована згідно з вимогою чинного українського законодавства.

Ми працюємо на приймання платежів від юридичних осіб, а вихідні платежі будуть ходити завтра з другої половини дня,

– додали у Фонді гарантування вкладів.

Що варто знати про "Сенс Банк"

Нагадаємо, що "Сенс Банк" раніше був відомий як "Альфа-банк". Кредитор відмовився від старого найменування та бренду через російське походження. Головними кінцевими бенефіціари "Сенс Банку" є такі російські олігархи:

Андрій Косогов (40,96%);

Михайло Фрідман (32,86%);

Петро Авен (12,40%).

Усі вони перебувають під санкціями РНБО. Водночас номінальний власник цінних паперів Сенс Банку – компанія ABH Holdings S.A. (Люксембург) – заявив про намір подати позов проти України до суду, якщо кредитора націоналізують.