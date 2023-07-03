НБУ посилює вимоги щодо готівки в Україні: кому і до чого варто готуватися

Нацбанк в останній день червня ухвалив дві постанови щодо використання готівки в Україні. Зокрема, у певних випадках тепер будуть вимагати внесення номера мобільного телефону.

Нововведення від Національного банку України почнуть діяти з 1 серпня 2023 року. Йдеться про необхідність зазначати номер телефону під час внесення готівки для переказу коштів через платіжні пристрої.

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Що тепер вимагає НБУ

У постанові №89 український центральний банк вніс зміни до "Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні". У Нацбанку виділили дві цілі ухвалення нового рішення:

Удосконалення платіжних послуг;

Посилення вимог до надавачів платіжних послуг/комерційних агентів, які здійснюють свою діяльність з приймання готівки через платіжні пристрої.

В Україні виділяють. Зокрема, йдеться про банки, платіжні установи, операторів поштового зв'язку, установи електронних грошей, філії іноземних платіжних установ, органи державної влади (за певних умов).

Відтак з 1 серпня 2023 року надавачі платіжних послуг будуть зобов'язані зберігати такі категорії даних про внесення готівки через ПТКС (для прикладу, Приват-24):

Код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі;

Номер мобільного телефону платника;

Дату та час операції платника, а також — надсилання одноразового пароля або переданого пароля за допомогою телефонного дзвінка на вказаний номер;

Інформацію, що підтверджує факт перевірки надавачем платіжних послуг, що номер телефону, зазначений платником для проведення операції, належить йому.

Європейський центральний банк занепокоєний через темпи виходу банків з країн Євросоюзу з російського ринку. Регулятор закликає кредиторів сформувати конкретні плани.

Тоді як платник у рамках процесу внесення готівки має діяти за таким алгоритмом: ввести на екрані номер телефону та підтвердити підтвердити цей номер через одноразовий пароль або пароль, переданий за допомогою телефонного дзвінка.

Для кого нововведення не будуть діяти

Варто наголосити, що нововведення від Нацбанку будуть поширюватися не на всі платіжні операції з ПТКС. Зокрема, йдеться про такі категорії послуг: