НБУ вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20, 100 гривень: що буде замість них

Національний банк поступово вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років (попереднього покоління). Замість них будуть гроші з новим дизайном.

Вилучення з обігу паперові банкноти старого зразка

З 1 січні 2023 року НБУ поступово вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень старого покоління. Замість банкнот зразків 2003 – 2007 років в обіг надійдуть:

обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року;

банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

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НБУ вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20, 100 гривень й замінить їх на нові банкноти та монети / Інфографіка НБУ

Як відбуватиметься заміна банкнот

З початку наступного року Національний банк спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема:

банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

З банків банкноти попереднього покоління більше не повертатимуться в обіг. Їх передаватимуть до Національного банку для подальшої утилізації.

Водночас поступово в обігу з’являтимуться "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналами 20 та 100 гривень – із сучасним дизайном та посиленою системою захисту,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Чому НБУ потрібно вивести з обігу банкноти та замінити їх

У НБУ підкреслили, що банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати.

У регуляторі пояснили заміну банкнот двома причинами: підвищенням якості готівки в обігу та осучасненням банкнот.

Підвищення якості готівки в обігу.

Банкноти попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу, мають значну зношеність. Їх заміна дасть змогу поліпшити готівкові розрахунки та їхню зручність для населення.

Осучаснення дизайну банкнот.

Велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу в обігу може призводити до плутанини та витрат зайвого часу під час здійснення готівкових розрахунків. Поступова заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні обігові монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей та зробить розрахунки зручнішими для громадян.