Небезпечний лист від НБУ: можливо, він вже прийшов вам на пошту

НБУ попереджає українців про шахрайську кампанію з розсилання листів. Ці повідомлення імітують звернення Нацбанку та мають шкідливі вкладення.

Що відомо про фейкові листи від НБУ?

Уже відомо, що зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, повідомляє НБУ.

Проте усі відправлення ніби як відбуваються від імені НБУ. Аби додати переконливості, зловмисник зробили оформлення листа як головну сторінку офіційного сайту регулятора.



Як виглядає фейковий лист / Скриншот з електронної пошти

За якою схемою діють зловмисники:

вони спонукають потенційну жертву перейти за посиланням;

за цим посиланням пропонується завантажити архів із переліком документів.

Проте в реальності там зовсім не документи, а шкідливе програмне забезпечення. Воно надасть шахраям віддалений доступ до вашого комп'ютера.

Не переходьте за доданими посиланнями та не завантажуйте жодних файлів!

– закликає НБУ.

Як убезпечити себе від шахраїв, коли отримуєш повідомлення на електронну пошту?

Кіберзлочинність розвивається шаленими темпами. Шахраї постійно вигадують нові методи, що дозволяють отримати особисті дані користувачів, повідомляє CyberCrime.

Наприклад, інколи завантаження файлу обійдеться у значні суми. Адже шахраї "вкладають" у замасковані файли програми-викрадачі. Як тільки відбувається інсталювання, користувач втрачає доступ до комп'ютера. Аферисти обіцяють усе вирішити й видалити програми. Але за це доведеться багато заплатити.

Щоб подібних ситуацій не відбувалося, варто діяти на випередження:

не відкривайте підозрілі листи;

не відкривайте файли, походження яких вам невідоме;

перевіряйте адресу відправника перш ніж взаємодіяти з листом;

не відповідайте установам на листи, якщо не впевнені у тому, хто саме є відправником (краще знайти офіційні контакти установи та звернутись туди);

не завантажуйте програми та застосунки з невідомих сайтів.

Як зрозуміти, що цей лист від НБУ?