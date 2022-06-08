В НБУ пояснили різний курс на готівковий та безготівковий долар

Готівковий та безготівковий долар завжди відрізнялися, але різниця була мінімальна. Зараз вона складає кілька гривень.

Ситуацію пояснила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Чому безготівковий курс долара зафіксований

З 24 лютого Нацбанк зафіксував офіційний курс долара на рівні 29,25 гривні. Відповідно всі експортно-імпортні операції теж відбуваються за зафіксованим курсом – 29,25 + 1% (29,55 гривні за долар).

Для експортерів

Якщо умовно аграрій отримав валютну виручку, то продає її на міжбанку за курсом 29,25 + 1%.

Але, коли аграрій купує імпортні добрива, то платить за тим же ж курсом 29,25 + 1%.

Для імпортерів і населення

Коли імпортер завозить товари критичного імпорту (пальне, ліки, харчі тощо), розрахунок теж йде за курсом 29,25 + 1%. Відповідно для населення ці товари виходять набагато дешевші, ніж якби курс був ринковим.

От, на жаль, з Херсоном бачите яка ситуація, тому в нас всі овочі в магазині сьогодні імпортовані. Але вони імпортовані по курсу 29,25 + 1%,

– наголошує Катерина Рожкова.

Обмеження на безготівковому рівні потрібні також для того, щоб максимально приберегти міжнародні резерви України. Наразі їх використовують лише на критичний імпорт.

Чому немає обмежень на готівковий курс

ФОПи, які отримують дохід в іноземній валюті, теж повинні продавати долари, євро чи іншу іноземну валюту за офіційним курсом + 1%. А купувати можуть – за ринковим.

Водночас готівковий курс долара коливається на рівні 35 гривень, що є відчутною різницею з безготівковим. Все тому, що на готівковому ринку немає обмежень у встановленні курсу.

В НБУ пояснюють це тим, що готівковий ринок не має жодного відношення до критичного імпорту, оскільки це не потреби держави, а людей.

Катерина Рожкова Перша заступниця глави НБУ В першу чергу – це не є потреби держави. Друге – це не є потреби критичного імпорту. І це не є наше завдання якимось чином витрачати наші резерви на ці операції. Саме через це ми дозволяємо банками продавати стільки, скільки вони викупили в населення.

Банки обмежені у продажі лише тієї валюти, яку вони раніше викупили в населення, з тієї ж самої причини – аби НБУ не витрачав зі своїх резервів валюту на некритичний імпорт. Адже в умовах війни задоволення потреб населення в готівковому доларі – не є пріоритетом.

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