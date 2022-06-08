В НБУ объяснили разный курс на наличный и безналичный доллар

Наличный и безналичный доллар всегда отличался, но разница была минимальной. Сейчас она составляет несколько гривен.

Ситуацию объяснила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Почему безналичный курс доллара зафиксирован

С 24 февраля Нацбанк зафиксировал официальный курс доллара на уровне 29,25 гривны. Соответственно, все экспортно-импортные операции тоже происходят по зафиксированному курсу – 29,25 + 1% (29,55 гривны за доллар).

Для экспортеров

Если условно аграрий получил валютную выручку, то продает ее на межбанке по курсу 29,25 + 1%.

Но когда аграрий покупает импортные удобрения, то платит по тому же курсу 29,25 + 1%.

Для импортеров и населения

Когда импортер завозит товары критического импорта (горючее, лекарства, продукты и т.д.), расчет тоже идет по курсу 29,25+1%. Соответственно для населения эти товары получаются гораздо дешевле, чем если бы курс был рыночным.

Вот, к сожалению, с Херсоном видите какая ситуация, потому у нас все овощи в магазине сегодня импортированы. Но они импортированы по курсу 29,25+1%,

– подчеркивает Екатерина Рожкова.

Ограничения на безналичном уровне необходимы также для того, чтобы максимально сохранить международные резервы Украины. Пока их используют только на критический импорт.

Почему нет ограничений на наличный курс

ФЛП, которые получают доход в иностранной валюте, тоже должны продавать доллары, евро или другую иностранную валюту по официальному курсу + 1%. А покупать могут – по рыночному.

В то же время, наличный курс доллара колеблется на уровне 35 гривен, что является ощутимой разницей с безналичным. Все потому, что на наличном рынке нет ограничений по установлению курса.

В НБУ объясняют это тем, что наличный рынок не имеет никакого отношения к критическому импорту, поскольку это не нужда государства, а людей.

Екатерина Рожкова Первая заместитель главы НБУ В первую очередь – это не нужды государства. Второе – это не потребность критического импорта. И это не наша задача каким-то образом тратить наши резервы на эти операции. Именно поэтому мы позволяем банками продавать столько, сколько они выкупили у населения.

Банки ограничены в продаже только той валюты, которую они раньше выкупили у населения, по той же причине – чтобы НБУ не тратил из своих резервов валюту на некритический импорт. Ведь в условиях войны удовлетворение потребностей населения в наличном долларе – не является приоритетом.

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