НБУ ухвалив рішення про виведення з обігу 10 копійок. Вилучення відбуватиметься поступово з 1 жовтня 2025 року.

Чому 10 копійок виводять з обігу?

Виведення 10 копійок відбуватиметься з метою скорочення витрат держави та інших учасників готівкового обігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,

– наголошує регулятор.

Зауважимо, що, станом на зараз, в обігу перебуває 5,5 мільярдів штук розмінних монет:

з них – 1,4 мільярда номіналом 50 копійок;

а 4,1 мільярда – мають номінал 10 копійок.

Чи можна використовувати 10 копійок надалі? 10 копійок залишають чинним платіжним засобом. Вилучатимуться ці монети, коли потраплятимуть у банк.

Як зміняться розрахунки без 10 копійок?

При відсутності 10 копійок є визначені Нацбанком правила заокруглення. Раніше вони уже застосовувались, коли вилучались 1, 2, 5 та 25 копійок.

Як правильно заокруглювати суму в чеку / Інфографіка НБУ

Які ще гроші виводяться з обігу?