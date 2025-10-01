До уваги українців: НБУ виводить з обігу ці гроші з 1 жовтня
- НБУ ухвалив рішення про виведення з обігу монет номіналом 10 копійок з 1 жовтня 2025 року.
- Виведення 10 копійок відбуватиметься для скорочення витрат.
НБУ ухвалив рішення про виведення з обігу 10 копійок. Вилучення відбуватиметься поступово з 1 жовтня 2025 року.
Чому 10 копійок виводять з обігу?
Виведення 10 копійок відбуватиметься з метою скорочення витрат держави та інших учасників готівкового обігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,
– наголошує регулятор.
Зауважимо, що, станом на зараз, в обігу перебуває 5,5 мільярдів штук розмінних монет:
- з них – 1,4 мільярда номіналом 50 копійок;
- а 4,1 мільярда – мають номінал 10 копійок.
Чи можна використовувати 10 копійок надалі?
10 копійок залишають чинним платіжним засобом. Вилучатимуться ці монети, коли потраплятимуть у банк.
Як зміняться розрахунки без 10 копійок?
При відсутності 10 копійок є визначені Нацбанком правила заокруглення. Раніше вони уже застосовувались, коли вилучались 1, 2, 5 та 25 копійок.
Як правильно заокруглювати суму в чеку / Інфографіка НБУ
Які ще гроші виводяться з обігу?
ЄС виводять з обігу 500 євро. Вилучення відбувається поступово. Станом на зараз, 500 євро є чинним платіжним засобом.
Зараз чинними вважаються долари, які перебувають в обігу і випущені після 1914 року. Водночас перевірка банкнот, що вийшли до 1996 році може бути ускладнена чи неможлива для фінустанови.
НБУ поступово виводить з обігу старі банкноти (2003 року). Вони замінюються на нові.