НБУ готує зміни щодо банківської таємниці: що варто знати українцям

Український Нацбанк виніс на громадське обговорення змін щодо банківської таємниці. Це пов'язують з необхідністю, яка стосується законодавчих норм.

Нацбанк може змінити правила

У Нацбанку вказали, що зміни пов'язані з такими причинами: потреба приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей Закону України "Про банки і банківську діяльність" та та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, регулятору.

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Зокрема, йдеться про такі нововведення:

Доповнення переліку інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;

Уточнення виду інформації, яка становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

Уточнення видів перевірок, які проводить Нацбанк, під час проведення яких кредитори зобов’язані надавати документи і їх копії з інформацією, що становить банківську таємницю.

Що таке банківська таємниця Це інформація про діяльность та фінансовис стан клієнта, яка стала відомою банку у процесі надання послуг та взаємовідносин з ним чи третіми особами. Розголошення цих даних може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

Що це означає для банків

Згідно з даними "Мінфіну", у проєкті пропонують, що банки мають додатково розкривати на запит державних органів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів. Для прикладу, йдеться про такі дані:

Номери платіжних карток обох контрагентів операції (як платника, так і одержувача коштів);

Найменування постачальника платіжних послуг контрагента.