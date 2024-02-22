НБУ готує зміни щодо банківської таємниці: що варто знати українцям
Джерело:Національний банк України
Український Нацбанк виніс на громадське обговорення змін щодо банківської таємниці. Це пов'язують з необхідністю, яка стосується законодавчих норм.
Нацбанк може змінити правила
У Нацбанку вказали, що зміни пов'язані з такими причинами: потреба приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей Закону України "Про банки і банківську діяльність" та та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, регулятору.
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Зокрема, йдеться про такі нововведення:
- Доповнення переліку інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;
Уточнення виду інформації, яка становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
Уточнення видів перевірок, які проводить Нацбанк, під час проведення яких кредитори зобов’язані надавати документи і їх копії з інформацією, що становить банківську таємницю.
Що таке банківська таємницяЦе інформація про діяльность та фінансовис стан клієнта, яка стала відомою банку у процесі надання послуг та взаємовідносин з ним чи третіми особами. Розголошення цих даних може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.
Що це означає для банків
Згідно з даними "Мінфіну", у проєкті пропонують, що банки мають додатково розкривати на запит державних органів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів. Для прикладу, йдеться про такі дані:
- Номери платіжних карток обох контрагентів операції (як платника, так і одержувача коштів);
- Найменування постачальника платіжних послуг контрагента.