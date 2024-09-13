7 валют, які керують всім світом
У світі існує понад сотня валют, які мають різну "вагу" на міжнародній арені. Проте всього деякі валюти отримали статус резервних.
Головні резервні валюти світу
Міжнародний валютний фонд у 2024 році оцінює загальні валютні резерви у світі в 11,5 трильйона доларів. Долар США досі залишається беззаперечним лідером у цьому рейтингу навіть попри дискусії щодо відмови від цієї валюти. Водночас американський долар – це далеко не єдина валюта, яка має статус резервної.
Варте уваги Яку суму можна переказати за кордон: що мають знати українці
Згідно з останніми даними МВФ, рейтинг найпопулярніших резервних валют у світі виглядає так:
- Долар США – 6,8 трильйона доларів. На американську валюту припадає 59% усіх світових резервів;
- Євро – 2,3 трильйона доларів або 20% від загального обсягу резервів;
- Японська єна – 654,14 мільярда доларів. На цю валюту припадає 6% від світових резервів;
- Фунт стерлінгів – 562 мільярди доларів, які дорівнюють 5% глобальних резервів;
- Канадський долар – 295 мільярдів доларів. Це 3% глобальних збережень у резервах;
- Австралійський долар – 248 мільярда доларів. На цю валюту припадає 2% загальних резервів;
- Китайський юань – 247 мільярдів доларів. Китайська валюта має таку ж частку у резервах, як й австралійський долар.
Що таке резервна валютаЦе валюта, яка загальновизнана у світі і її використовують для створення в центральних банках інших країн резерву грошових коштів. Ці кошти можуть використовувати для міжнародних платежів та для підтримки власної національної валюти країни.
Ще 460 мільярдів доларів або 4% світових резервів зберігають в інших валютах. Зокрема, резерви у швейцарських франках оцінили у 22,27 мільярда доларів.