Найрозкішніше весілля Індії: якими капіталами володіють сім'ї наречених

Нещодавно світ сколихнула новина про одруження одного із синів найбагатшої людини Індії. Особлива увага була прикута до розмаху заходів, які передують весіллю пари. Проте варто звернути увагу на сім'ї майбутнього подружжя, а точніше на їхні статки.

Варто додати, що і наречений Анант Амбані, і наречена Радхіка Мерчантс походять із заможних сімей, які відіграють важливі ролі в Індії. Більше про це – читайте у новому матеріалі 24 Каналу.

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Сім'я Амбані

На сьогодні статус найбагатшої людини в Індії посідає Мукеш Амбані. Згідно з даними Forbes India, його капітал становить 117,5 мільярда доларів. Він є очільником багатонаціонального конгломерату Reliance Industries Limited, штаб-квартира якого розташована у Мумбаї. До бізнес-інтересів підприємця входять такі сектори:

Енергетика;

Нафтохімія;

Природний газ;

Роздрібна торгівля;

Телекомунікації та ЗМІ;

Розваги;

Текстиль.

У світовому рейтингу найзаможніших людей у світі Мукеш Амбані входить до першої десятки лідерів. Згідно з даними Bloomberg, статки бізнесмена оцінюють у 113 мільярдів доларів і посідає він 11 місце у загальному переліку багатіїв.

Індійський мільярдер має трьох дітей, які у 2023 році приєдналися до його бізнесу. Зокрема, син Акаш очолює компанію Jio (телекомунікації), донька Іша курирує роздрібні та фінансові послуги, а наймолодший син Анант займається бізнесом, який пов'язаний із енергетичним сектором, пише Forbes.

Діти сім'ї Амбані у бізнесі / Скриншот з Reliance Industries Limited

Сім'я Мерчантс

Обраниця молодшого сина Мукеша Амбані – Радхіка Мерчантс. Дівчина походить із родини, яка володіє глобальною фармацевтичною компанією Encore Healthcare. Шайла та Вірен Мерчантс заснували фірму у 2002 році, повідомляє Forbes. На цю мить, його статки оцінюють у понад 90,6 мільйона доларів.

Найрозкішніше весілля Індії / Фото NIHARIKA KULKARNI / REUTERS

Також у LifeStyleAsia повідомляють, що крім посади генерального директора у компанії Encore Healthcare, Вірен Мерчантс очолює ще низку фірм:

Encore Business Centre Private Limited;

ZYG Pharma Private Limited;

Encore Natural Polymers Private Limited;

Encore Polyfrac Products Private Limited;

Sai Darshan Business Centres Private Limited.

Обидві доньки пари також працюють у сімейному бізнесі та входять до ради директорів компанії.

Нагадаємо, що розкішне триденне передвесільне святкування на честь наречених відвідали чимало відомих та багатих людей. Серед Білл Гейтс, Марк Цукерберг, Іванка Трамп, генеральні директори BlackRock, Morgan Stanley та Endeavor. Ще однією важливою гостею була Ріанна, яка погодила виступити на заході.