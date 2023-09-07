Найприбутковіші акції за 30 років: лідер здивує усіх

За останні 30 років фінансові ринки стрімко змінювалися та розвивалися. Це прямо пов'язано із інвестиційними можливостями. На цьому тлі можна знайти компанії, акції яких демонстрували найкращі результати за цей період.

Відповідний список склав головний ринковий стратег компанії Creative Planning Чарлі Білелло. Йдеться про дані станом до липня 2023 року. Згадаємо про трійку лідерів.

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Monster Beverage Corporation

Акції американської корпорації з виробництва напоїв торгуються на фондовій біржі з 1990 року. До найвідоміших товарів компанії відносять енергетичні напої Monster Energy, Relentless та Burn. У 2015 році компанія уклала угоду з ще одним гігантом у секторі реалізації продуктів та напоїв.

Йдеться про угоду з Coca-Cola. У рамках домовленостей Coca-Cola отрималаа натомість стала головним дистриб’ютором товарів свого партнера.

За останні 30 років середня прибутковість акцій Monster Beverage Corporation на рік склала 31%. Тоді як прибутковість корпорації, включно з дивідендами, оцінили у 191 852%. Завдяки цьому компанія Monster стала найприбутковішим активом S&P 500 за останні три десятиліття.

Інвестиція у розмірі 10 тисяч доларів у 1993 році наразі коштує приблизно 19,2 мільйона доларів. На момент створення цього матеріалу, вартість цінних паперів Monster Beverage Corporation коливається на рівні 56,48 долара за штуку. Ринкова капіталізація становить 59,1 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.

Amazon

Американський техгігант вперше розмістив свої акції на фондовому ринку у травні 1997 року. За 26 років торгів цінних паперів Amazon загальна прибутковість компанії сягнула 178 141%. Це найкращий результат серед усіх технологічних компаній за останні 30 років.

Вклад в Amazon 10 тисяч доларів у 1997 році сьогодні оцінюють орієнтовно у 17,8 мільйона доларів. На цю мить акції американської компанії коштують майже 136 доларів за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 1,4 трильйона доларів, повідомляє портал Global Ranking.

Apple

Виробник серії чи не найпопулярніших смартфонів та ноутбуків у світі також потрапив до трійки лідерів цього рейтингу. Одна із найінноваційніших технологічних компаній світу вийшла на біржу наприкінці 1980 року.

За останні три десятиліття загальна прибутковість Apple склала 96 333%. У річному розрахунку йдеться про 25,7%. Інвестиція у розмірі 10 тисяч доларів в акції Apple, зроблені в 1993 році, на сьогодні коштують приблизно 9,6 мільйона доларів. Актуальна динаміка цінних паперів Apple на фондовій біржі така: