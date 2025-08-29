В одній із країн було створено комплекс, який по праву називають найбільшим нафтопереробним заводом у світі. Він став важливою частиною світової енергетичної системи.

Що таке НПЗ?

Нафтопереробні заводи призначені для переробки сирої нафти в різні види палива і продукції, включаючи бензин, дизельне пальне, гас, скраплений нафтовий газ, пічне паливо, асфальтову основу та інші, пише 24 Канал.

Процес переробки нафти зазвичай проходить три основні етапи: розділення, конверсію та очищення:

На стадії розділення нафта нагрівається в печах і надходить в дистиляційні установки, де вона розділяється на фракції залежно від температури кипіння. Легкі фракції, такі як бензин і гази, піднімаються вгору, середні (гас і дистиляти) залишаються в її середині, а важкі, включаючи газойлі, осідають у нижній частині.



На наступному етапі – конверсії – важкі фракції переробляються в більш легкі і цінні продукти. Цей процес проходить в спеціальних реакторах і установках з використанням печей, теплообмінників та інших промислових місткостей.

Який НПЗ найбільший у світі?

Найбільшим нафтопереробним заводом у світі є Джамнагарський НПЗ, розташований в індійському штаті Гуджарат. Він належить компанії Reliance Industries Limited і був введений в експлуатацію в липні 1999 року, пише Sterling TT.

Важливо! Початкова потужність підприємства становила 668 тисяч барелів на добу, а сьогодні вона досягає 1,2 мільйона барелів на добу, що, власне, й робить його найбільшим НПЗ у світі.

Джамнагарський комплекс – це не тільки нафтопереробний завод: він включає нафтохімічний кластер, власні електростанції, порт і розвинену інфраструктуру.

На його території площею понад 30 квадратних кілометрів розташоване ціле робоче містечко, де працюють близько 2,5 тисячі співробітників.

Джамнагарський НПЗ /фото Wikimedia

Будівництво об'єкта стало одним з наймасштабніших проєктів в історії галузі. У 2008 році комплекс був розширений шляхом будівництва другого заводу, що майже подвоїло початкові потужності.

Інвестиції в цей проєкт перевищили 6 мільярдів доларів США.

Цікаво! На піку робіт на будівництві заводу брали участь понад 70 тисяч осіб. Для зведення НПЗ знадобилося 4 мільйони метрів труб, понад 1,5 мільйона кубометрів бетону і тисячі одиниць великого обладнання.

Джамнагарський НПЗ отримав визнання як один з ключових об'єктів світової нафтопереробки та був відзначений міжнародними нагородами, включаючи титул "Міжнародний нафтопереробний завод року".

Завдяки його запуску і розширенню Індія з імпортера нафтопродуктів перетворилася на їх експортера.