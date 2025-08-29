В одной из стран был создан комплекс, который по праву называют крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в мире. Он стал важной частью мировой энергетической системы.

Что такое НПЗ?

Нефтеперерабатывающие заводы предназначены для переработки сырой нефти в различные виды топлива и продукции, включая бензин, дизельное топливо, керосин, сжиженный нефтяной газ, печное топливо, асфальтовую основу и другие, пишет 24 Канал.

Процесс переработки нефти обычно проходит три основных этапа: разделение, конверсию и очистку:

На стадии разделения нефть нагревается в печах и поступает в дистилляционные установки, где она разделяется на фракции в зависимости от температуры кипения. Легкие фракции, такие как бензин и газы, поднимаются вверх, средние (керосин и дистилляты) остаются в ее середине, а тяжелые, включая газойли, оседают в нижней части.



На следующем этапе – конверсии – тяжелые фракции перерабатываются в более легкие и ценные продукты. Этот процесс проходит в специальных реакторах и установках с использованием печей, теплообменников и других промышленных емкостей.

Какой НПЗ самый большой в мире?

Крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в мире является Джамнагарский НПЗ, расположенный в индийском штате Гуджарат. Он принадлежит компании Reliance Industries Limited и был введен в эксплуатацию в июле 1999 года, пишет Sterling TT.

Важно! Изначальная мощность предприятия составляла 668 тысяч баррелей в сутки, а сегодня она достигает 1,2 миллиона баррелей в сутки, что, собственно, и делает его крупнейшим НПЗ в мире.

Джамнагарский комплекс – это не только нефтеперерабатывающий завод: он включает нефтехимический кластер, собственные электростанции, порт и развитую инфраструктуру.

На его территории площадью более 30 квадратных километров расположен целый рабочий городок, где работают около 2,5 тысячи сотрудников.

Джамнагарский НПЗ /фото Wikimedia

Строительство объекта стало одним из самых масштабных проектов в истории отрасли. В 2008 году комплекс был расширен путем строительства второго завода, что почти удвоило первоначальные мощности. Инвестиции в этот проект превысили 6 миллиардов долларов США.

Интересно! На пике работ на строительстве завода участвовали более 70 тысяч человек. Для возведения НПЗ понадобилось 4 миллиона метров труб, более 1,5 миллиона кубометров бетона и тысячи единиц крупного оборудования.

Джамнагарский НПЗ получил признание как один из ключевых объектов мировой нефтепереработки и был отмечен международными наградами, включая титул "Международный нефтеперерабатывающий завод года".

Благодаря его запуску и расширению Индия из импортера нефтепродуктов превратилась в их экспортера.