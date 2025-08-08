Вони дивовижні: який мають вигляд найкрасивіші гроші у світі
- Найкрасивішою банкнотою визнано 5 доларів Бермудських островів, виконану у вертикальному форматі на полімерній основі.
- Друге місце отримала японська банкнота з бактеріологом Кітасато Сібасабуро, а третє – китайська банкнота з драконами.
У світі грошей є своя "мода" та свої престижні нагороди. Наразі титул найкрасивішої банкноти утримують незвичайні п'ять доларів.
Яка найкрасивіша купюра у світі?
Міжнародне товариство банкнот (IBNS) присудило звання "Банкнота року" купюрі номіналом 5 доларів Бермудських островів. Вона виконана у вертикальному форматі та надрукована на полімерній основі, що забезпечує довговічність і захист від зносу, пише 24 Канал з посиланням на IBNS.
Як зазначається, переможець визначився майже відразу – бермудська доларова банкнота з перших днів голосування стала беззаперечним лідером.
Який має вигляд найкрасивіша купюра у світі?
Її дизайн поєднує рожеві та фіолетові відтінки: на лицьовій стороні зображені синій марлін, дельфіни, тунець і профіль короля Карла III, а на звороті – метелики, тропічна флора, панорама затоки Хорсшу-Бей і човен під мостом Сомерсет.
5 доларів Бермудських островів / фото IBNS
Цікаво! Купюра випущена Бермудським валютним управлінням в рамках кампанії "Той самий вигляд, але більш продуманий дизайн".
Нова серія відрізняється підвищеною довговічністю і вдосконаленим захистом: замість водяних знаків і захисної нитки використовуються малюнок тунця сорту Argentum, складні візерунки Gemini, помітні в ультрафіолеті, і тактильні мітки для людей з порушеннями зору.
Друге місце посіла японська банкнота номіналом 1000 єн із зображенням бактеріолога Кітасато Сібасабуро та "Великої хвилі Канагави".
1000 японських єн / фото IBNS
На третьому місці опинилась посіла китайська банкнота номіналом 20 юанів із зображенням драконів і дітей.
20 китайських юанів / фото IBNS