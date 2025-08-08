У світі грошей є своя "мода" та свої престижні нагороди. Наразі титул найкрасивішої банкноти утримують незвичайні п'ять доларів.

Яка найкрасивіша купюра у світі?

Міжнародне товариство банкнот (IBNS) присудило звання "Банкнота року" купюрі номіналом 5 доларів Бермудських островів. Вона виконана у вертикальному форматі та надрукована на полімерній основі, що забезпечує довговічність і захист від зносу, пише 24 Канал з посиланням на IBNS.

Як зазначається, переможець визначився майже відразу – бермудська доларова банкнота з перших днів голосування стала беззаперечним лідером.

Який має вигляд найкрасивіша купюра у світі?

Її дизайн поєднує рожеві та фіолетові відтінки: на лицьовій стороні зображені синій марлін, дельфіни, тунець і профіль короля Карла III, а на звороті – метелики, тропічна флора, панорама затоки Хорсшу-Бей і човен під мостом Сомерсет.

5 доларів Бермудських островів / фото IBNS

Цікаво! Купюра випущена Бермудським валютним управлінням в рамках кампанії "Той самий вигляд, але більш продуманий дизайн".

Нова серія відрізняється підвищеною довговічністю і вдосконаленим захистом: замість водяних знаків і захисної нитки використовуються малюнок тунця сорту Argentum, складні візерунки Gemini, помітні в ультрафіолеті, і тактильні мітки для людей з порушеннями зору.

Друге місце посіла японська банкнота номіналом 1000 єн із зображенням бактеріолога Кітасато Сібасабуро та "Великої хвилі Канагави".

1000 японських єн / фото IBNS

На третьому місці опинилась посіла китайська банкнота номіналом 20 юанів із зображенням драконів і дітей.

20 китайських юанів / фото IBNS