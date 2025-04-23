Яка купюра найкрасивіша в світі: її зовнішній вигляд вражає

Банкнотою року у 2024, за рішенням IBNS, стала 5 доларова купюра Бермудських островів. Вона дійсно вражає.

Як виглядає купюра року 2024

Банкнота року у 2024, випущена Валютним управлінням Бермудських островів (BMA), повідомляє 24 Канал з посиланням на IBNS.

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Надрукувала купюру друкарня De La Rue. Банкнота створена на полімерній підкладці (Safeguard).

Як виглядає 5 доларів з Бермудських островів:

на лицьовій частині банкноти зображені: блакитний марлін, тунець, дельфін, профіль короля Чарльза ІІІ;

на звороті можна побачити метеликів, човен, що пропливає під мостом Сомерсет та затоку Horseshoe.



Як виглядають долари з Бермудських островів – лицьова частина / Фото IBNS



Зворотна сторона 5 доларової купюри Бермудських островів / Фото IBNS

Хоча на банкноті немає водяного знаку або захисної нитки, інші вдосконалені елементи захисту включаючи зображення тунця Argentum, видимі в ультрафіолетовому світлі

– зазначає IBNS.

Зверніть увагу! На цій купюрі є якісне тактильне маркування, що допомагає людям з вадами зору ідентифікувати банкноту.