Як переказати гроші з європейської картки в Україну: найвигідніші способи без зайвих комісій

Переказати гроші з європейської банківської картки на українську можна кількома способами, однак вони відрізняються швидкістю, комісіями та необхідними реквізитами. Розповідаємо, який варіант буде найвигіднішим і що потрібно знати перед відправленням коштів.

Як переказати гроші з європейської картки в Україну

У більшості європейських банків основним способом міжнародних платежів є перекази між банківськими рахунками, повідомляє 24 Канал. Саме тому у мобільних застосунках іноземних банків нерідко відсутня можливість безпосередньо переказати кошти на картку українського банку.

Одним із найвигідніших варіантів є SEPA-переказ (Single Euro Payments Area), який дозволяє надсилати євро між країнами єдиної платіжної зони. Для цього отримувач в Україні повинен мати рахунок у євро та реквізити IBAN.

Перед здійсненням такого переказу варто уточнити у своєму банку:

чи підтримує він SEPA-перекази;

який розмір комісії;

скільки часу триватиме зарахування коштів.

Якщо ж банк не працює із SEPA, можна скористатися міжнародною системою SWIFT. Для такого переказу необхідно знати IBAN отримувача, SWIFT-код українського банку, ім'я та прізвище отримувача, його адресу, а також правильно вказати призначення платежу. Зазвичай SWIFT-перекази надходять протягом 1–3 робочих днів.

Які ще способи дозволяють швидко переказати кошти

Якщо потрібно оперативно переказати відносно невелику суму, можна скористатися міжнародними переказами через мобільні застосунки українських банків. Наприклад, деякі банки пропонують відповідну функцію, яка працює через міжнародні платіжні сервіси.

Крім того, українці можуть скористатися популярними міжнародними фінансовими платформами, такими як PayPal, Payoneer, Western Union та іншими. У більшості випадків достатньо створити акаунт, прив'язати банківську картку або рахунок та вказати реквізити отримувача.

Водночас перед переказом варто звернути увагу не лише на швидкість операції, а й на розмір комісії та курс конвертації валют. Саме ці фактори часто визначають, який спосіб буде найвигіднішим для відправника та отримувача.